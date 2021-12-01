Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye'nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. - Haberler Ekonomi
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Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye'nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri)

Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye'nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır.

Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye'nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir." - ANKARA

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