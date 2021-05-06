Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Kovid-19 salgınının çalışma hayatına etkileri ve bakanlığın AB programları kapsamında yürüttüğü çalışmaların ele alındığı kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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