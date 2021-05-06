Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.