Bakan Bilgin: 6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık
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Bakan Bilgin: 6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık

Bakan Bilgin: 6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6'ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Bakan Bilgin, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. 

'SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ'

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada pandeminin etkilerine rağmen, işçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, "Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları yüzde 30 ile 35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" dedi.


Bakan Bilgin: 6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık
Bakan Bilgin: 6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık
Bakan Bilgin: 6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Bakan Bilgin: 6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık - Haberler
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