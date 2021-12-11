Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız" - Haberler
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Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız"

AA - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması TBMM - Meclis Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması Tbmm - Meclis Genel Kurulunda, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin genel kurul çalışmalarına katılarak bir konuşma yaptı. (3)

Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak. Ondan sonra da Yüce Meclis'e göndereceğiz."

Bakan Bilgin: (3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız

Bakan Bilgin: (3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız

Bakan Bilgin: (3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız

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