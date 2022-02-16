Bakan Bilgin: 3600'de büyük adım atacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" dedi.

Bakan Bilgin, kamu çalışanlarına yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmaları kapsamında bakanlıkta düzenlenen toplantıda, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Ertuğrul Soysal, Lütfihak Alpkan ve Adnan Ertem ile Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk de yer aldı.