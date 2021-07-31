Bakan Bilgin: "36 İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Aldık"
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Bakan Bilgin: "36 İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Aldık"

Bakan Bilgin: '36 İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Aldık'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3'ü kanser ilacı olmak üzere 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3'ü kanser ilacı olmak üzere 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bilgin, bu ilaçlardan 24'ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 12 adedi ithal, 24 adedi imal olan toplam 36 ilacın yayımlandığını duyurdu.

"Geri Ödeme Listesindeki Toplam İlaç Sayısı 8 Bin 681 Oldu"

Geri ödeme listesinde yurtdışından temin edilen 380, ülkemizde ruhsatlı 8 bin 265 ilaç yer almakta iken yeni düzenleme ile birlikte ruhsatlı ilaç sayısının toplamda 8 bin 301'e ulaştığını ifade eden Bilgin, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 681'e ulaştı. " açıklamasını yaptı.

Vatandaşların, ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

Eklenen 36 adet ilacın mevcut durumda yalnızca 18'inin eşdeğeri bulunmakta olup, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur.

Kaynak: Habermetre

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