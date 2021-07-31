Bakan Bilgin: 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
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Bakan Bilgin: 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Bilgin: 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3'ü kanser ilacı olmak üzere 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını ve bu ilaçlardan 24'ünün yerli üretim olduğunu açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3'ü kanser ilacı olmak üzere 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını ve bu ilaçlardan 24'ünün yerli üretim olduğunu açıkladı.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 12'si ithal, 24'ü imal olan 36 ilacın, kurumun internet sitesinde yayımlandığını kaydetti. Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 380, Türkiye ruhsatlı 8 bin 265 ilaç yer alırken, yeni düzenleme ile ruhsatlı ilaç sayısının toplam 8 bin 301'e ulaştığını belirten Bilgin, "Bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 681'e ulaştı" dedi.

Vatandaşın, ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini kaydeden Bakan Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

Eklenen 36 ilacın, mevcut durumda yalnızca 18'inin eş değerinin bulunduğu, bu ilaçların geri ödeme listesine eklenmesiyle kullanıldığı tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylığı sağladığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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