Bakan Bilgin: 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık - Haberler
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Bakan Bilgin: 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Bilgin: 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1'i kanser olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1'i kanser olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 4'ü ithal, 9'u imal edilen toplam 13 ilacın yayımlandığı bilgisini paylaştı. İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Bilgin, Kanser, Politika, Haberler

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