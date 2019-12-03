Bakan Berat Albayrak: "Yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğiz"
Haberler » Güncel » Bakan Berat Albayrak: "Yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğiz" - Haber

Bakan Berat Albayrak: "Yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirterek, "Bu tablo, yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir.

03.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:34
Bakan Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı , dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün enflasyondaki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirterek, "Bu tablo, yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, hesabından kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyonun, Yeni Programı projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yıllık yüzde 10,56 olduğunu hatırlatan Albayrak, "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, göstergelerdeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri
12:42 Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti. - Haber
12:42 İletişim Başkanlığından 3 yabancı dilde "Türkiye NATO için neden önemli" paylaşımı - Haber
12:41 Kayseri'de beton mikseri, halk otobüsü ile çarpıştı: 14 yaralı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:37 Darıca'da özel çocuklar unutulmadı - Haber
12:36 BBP Genel Başkanı Destici: "Engelli vatandaşlarımızla ilgili, hepimiz, hem fert hem de siyasetçi... - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:23 Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haber
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haberler
11:04 Artvinli İlyas Amca, Anadol marka aracı için çocuklarına vasiyette bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:48 Yatağa mahkum yaşayan kanser hastası adam, 150 liralık nafaka borcunu ödeyemediği için iki kez hapis cezası aldı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler