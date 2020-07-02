Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı mı?
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Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı mı?

Bakan Berat Albayrak, eşi ve çocuğu hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında adli işlemler yapıldı. Peki, Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı mı?

Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı mı?
02.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:02

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurduğu paylaşım sonrası yapılan hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Peki, Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı mı?

BAKAN BERAT ALBAYRAK VE AİLESİ HAKKINDA ÇİRKİN PAYLAŞIMLARDA BULUNAN KİŞİ TUTUKLANDI MI?

Bakan Albayrak ve ailesine yönelik paylaşım yapıp, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmada 35 hesap yöneticisi tespit edildi. Bunlardan 16'sı, yurt genelinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bakan Berat Albayrak, eşi ve çocuğu hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 16 kişiden 1'i tutuklandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 9 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i, polisteki ifadelerinin ardından, 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise tutuklandı. 9 kişinin ise adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Tespit edilen hesap yöneticilerinden 4'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, diğer 15'inin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

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