Bakan Berat Albayrak TBB 63. Genel Kurul Toplantısında konuştu
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Bakan Berat Albayrak TBB 63. Genel Kurul Toplantısında konuştu

TÜRKİYE Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti.

Bakan Berat Albayrak TBB 63. Genel Kurul Toplantısında konuştu
23.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:50
TÜRKİYE Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. Şu ana kadar 101 bin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Beşiktaş'taki otelde yapılan genel kurul toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ve davetliler katıldı. Katılımcılar salonda sosyal mesafe kurallarına göre oturdu.

"EKONOMİK AÇIDAN EN AZ ETKİLENMİŞ ÜLKELERDEN BİR TANESİ OLDUK"

Toplantının açılış konuşmalarında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli mesajlar verdi. Berat Albayrak, konuşmasının başında Bursa'da yaşanan sel ve Çankırı'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Koronavirüs süreci ve ekonomik gelişmelere değinen Bakan Albayrak şunları söyledi: "Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığımız tüm önlemler sayesinde normalleşme dönemine en hazır, ekonomik açıdan en az etkilenmiş şekilde giren ülkelerden bir tanesi olduk. Gerek ekonomimizde gerek piyasalarda Kovid-19 sonrası toparlanma dönemini en hızlı ve sağlıklı şekilde sağlamak için tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarımızla yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koronavirüs kaynaklı olarak yılın ikinci çeyreğinde olumsuz ekonomik görünüme rağmen Haziran ayına ilişkin öncü rakamlar ekonomide toparlanmaya ve ekonomik güvende iyileşmeye yönelik önemli pozitif işaretler vermeye başladı. Ekonomik altyapı ve sağlık sistemimizin güçlü olması salgının etkilerini önlemeye yönelik güçlü tedbirlerin alınması özellikle Türkiye'de genel anlamda bir karantina uygulanmaması, bunun yanında firmaların tam kapasitede olmasa bile üretimlerine ve ihracatlarına devam etmiş olmasıyla Mayıs ayından itibaren normalleşme sürecine yönelik adımların atılmış olması etkili olmuştur." 

"133 BİN BAŞVURUYU GEÇTİ""Normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla ekonomi kalkanı paketi kapsamı altına alınmış tedbirlerin etkisi var" diyen Albayrak, "Bunlara ilave olarak bu ayın başında kamu bankalarımız öncülüğünde konut, ticari motorlu taşıtlar, çeşitli sektörlere yönelik başlatılan kampanyalarla birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek. Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. Şu ana kadar 101 bin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı" dedi. Bakan Albayrak, "Türkiye'nin bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkarak potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEN GEÇİYOR"Bakanı Berat Albayrak, Haziran ayının ilk 21 günlük döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 artış gösterdiğini belirtti. Berat Albayrak, "Türkiye bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu süreçte iki temel hedefimiz var. Birincisi finansal istikrar ve güvenliğimizi güçlendirmek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin finansal ve ekonomik altyapısını, istikrarını ve güvenliğini güçlendirmek. İkincisi yüksek katma değerli üretim yoluyla ihracatı ve istihdam yoluyla bu manada artış sağlayarak cari dengeyi güçlendirerek sağlam makro ekonomik temeller üzerine güçlü bir ekonomi inşa etmek. Bu iki temel ana felsefe" şeklinde konuştu.

BAKAN ALBAYRAK'TAN BANKALARA ÇAĞRIHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasında bankalara çağrıda bulunarak, "Uzun vadeli müşteri ilişkilerine odaklanmalıyız. Müşterilerimizin şikayetlerini hassasiyetle dinleyerek özellikle onlara bu salgın günlerinde kredi geri ödemelerinde kolaylık sağlamalıyız. Objektif bir sebep olmadan ticari kredilerini vadesinden önce geri çağırmadan veya faiz artırmadan bu ve benzeri uygulamaları firmaların likidite yönetimini zorlaştırmadan ekonomik aktiviteye zarar vermeden bu süreci yönetmemiz lazım. Çünkü onlar yaşayacak ki, sizler yaşayacaksınız ekonomi zincirleme ilişki. Firmalar zarar görürse bankalar, bankalar zarar görürse ekonomi zarar görür. Tüm bu süreçler empatinin daha yoğun şekilde sergilenmesi gereken dönemler." dedi.

TBB GENEL KURULU'NDA EKONOMİ MESAJLARIToplantıda konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ise, "Küresel ölçekte oldukça yoğun gündeme sahip bir dönemden geçmekteyiz. Malumunuz Kovid-19, yalnızca bir sağlık sorunundan ibaret kalmayıp, ekonomiden siyasete birçok alanı uluslararası boyutta derinden etkiledi. Bugün tek başına bir halk sağlığı problemi olmaktan çıkıp, küresel ekonomik mücadelenin birincil konusu haline gelen Kovid-19 salgınında yaşanan süreçten de takip edileceği üzere, bu donanım sayesinde, salgının etkilerinin görülmeye başlandığı ilk günden itibaren hem bankalarımız hem de tasarruf sahipleri için gerekli tedbirler ivedilikle ve ileriye dönük bir yaklaşımla alınmıştır. Bu dönemde, gerekli esneklikler sağlanmış piyasanın, ekonominin bu süreci az hasarla atlatmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır" diye konuştu.Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ise, "Yakın dönem tecrübeler göstermiştir ki, ekonomimiz büyüdükçe ve güçlendikçe bankacılık sektörü daha sağlıklı çalışmakta, büyümekte ve güçlenmektedir. Bankalar olarak 3 bilançoya önem veriyoruz. Müşterilerimiz, bankalarımız ve ülkemiz. Sadece kendi bilançolarımızı değil, müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün daha fazla mesafe almakta olduğumuzu görüyorum" ifadelerini kullandı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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