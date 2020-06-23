HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BAKAN BERAT ALBAYRAK TBB 63. GENEL KURUL TOPLANTISINDA KONUŞUYOR (1)

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor.

BAKAN BERAT ALBAYRAK TBB 63. GENEL KURUL TOPLANTISINDA KONUŞUYOR (1)
23.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:53

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapılıyor. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katılıyor. Bakan Albayrak toplantıda yaptığı konuşmada, "Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. Şu ana kadar 101 bin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı, bugün İstanbul'da yapılıyor. Beşiktaş'taki otelde yapılan genel kurul toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ve davetliler katılıyor. Sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan toplantı salonunda TBB'nin faaliyet raporu, finansal tablolar, 2020-2021 faaliyet dönemi bütçesi gündeme gelecek. Öğleden sonra Türkiye Bankalar Birliği'nin yönetim kurulu seçimi yapılacak.

"133 BİN BAŞVURUYU GEÇTİ"

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuşmasının başında Bursa'da yaşanan sel ve Çankırı'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.  Ardından ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Bakan Albayrak, "Normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla ekonomi kalkanı paketi kapsamı altına alınmış tedbirlerin etkisi var. Bunlara ilave olarak bu ayın başında kamu bankalarımız öncülüğünde konut, ticari motorlu taşıtlar, çeşitli sektörlere yönelik başlatılan kampanyalarla birlikte üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek. Normalleşme süreci kapsamında devreye aldığımız düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. Şu ana kadar 101 bin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar liralık tahsis yapıldı" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Ekonomi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Ekonomi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda Ekonomi
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu Ekonomi
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi Ekonomi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Alper Ulusoy Yılmaz Vural Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Karar Otomobil
Şu an buradasınız: BAKAN BERAT ALBAYRAK TBB 63. GENEL KURUL TOPLANTISINDA KONUŞUYOR (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 12:36:10. #1.14#
title