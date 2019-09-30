30.09.2019 12:39

Bakan Berat Albayrak: "Ekonomide temel mücadele alanlarımızın başında enflasyon var"

"Vergi reformuyla adaleti sağlayacak adımlar atacağız"

"İthalatı frenlemek için adımlar atacağız"

"Dengelenme hedefini başarıyla uyguladık"

"Bu dönemde özellikle temel mücadele alanlarımızın başında enflasyon gelecek"

"2020 yılı için yüzde 9,8 olarak belirlediğimiz hedefi yüzde 8.5 olarak revize ettik. 2021'de yüzde 6, 2022 yılında da inşallah yüzde 4.9'luk enflasyon hedefliyoruz"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA