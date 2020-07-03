Bakan Bekir Pakdemirli Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Törenine... Bakan Bekir Pakdemirli Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli de katıldı.

Bakan Bekir Pakdemirli Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Törenine katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli Pakdemirli Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreninde yaptığı konuşmada, "18 yılda 18 milyon dekar alan sulamaya açtık. ve 50 milyar lira üzerinde bir hasıla artışı oldu. 2020'de bugün itibariyle 6.6 milyon hektar olan sulama alanı 2023'te 8.5 milyon hektara taşımayı düşünüyoruz. Toplan 43 milyar lira harcanarak 1 milyon hektar Konya ovası sulama projeleri kapsamında açıldı. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bunun toplamı 1.8 milyon hektar olacak. Türkiye'nin GAP'tan sonraki en büyük projesi. Sadece bugünkü açmış olduğumuz yatırımlar kapsamında aşağı yukarı 7 binden fazla istihdamımız olacak" dedi.

Kaynak: İHA