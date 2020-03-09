Bakan Bekir Pakdemirli'den Aliağa Belediyesi'ne ziyaret
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Bekir Pakdemirli, AK Parti, Aliağa, Güncel

Bakan Bekir Pakdemirli'den Aliağa Belediyesi'ne ziyaret

Bakırçay bölgesi programları kapsamında Aliağa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Aliağa Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

09.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:43
Bakan Bekir Pakdemirli'den Aliağa Belediyesi'ne ziyaret

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, makamında ağırladığı Bakan Pakdemirli ile ilçeye yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişare etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İlçe Başkanı Hamdi Erdem, MHP İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir ve Cumhur İttifakının meclis üyeleri katıldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Bakan Pakdemirli ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar Aliağa'ya yapılması planlanan yatırımların son durumu hakkında görüştü.

AK PARTİ KONGRESİNE BAŞKAN ACAR DA KATILDI

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aliağa ilçe teşkilatı 7. Olağan Kongresine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Milletvekilleri Hamza Dağ, Necip Nasır, Ahmet Tan, Fehmi Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir katıldı. Mevcut Başkan Hamdi Erdem, 400 delegeden 227'sinin sandığa gittiği kongrede kullanılan oyların tamamını alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Kaynak: Bültenler

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