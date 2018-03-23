Bakan Bak: "Türkiye, Bölgeyi Terörden Arındırıp Barışı Taşıdı"

Şehit Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral'ın cenaze törenine katılmak üzere Hatay'a giden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile beraber yürüttüğü operasyonla Afrin'e barışı, şefkati ve Türk milletinin sevgisini, saygısını götürdüğünü ifade etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Afrin'de bomba arama tarama çalışmaları sırasında el yapımı bombanın patlaması sonucunda şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral'ın cenaze törenine katılmak üzere Hatay'a gitti. İlk olarak Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret eden Bakan Bak burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gittiği yere barış ve huzur götürdüğünü ifade ederek, "Çok şükür gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda hem bölgeye bir barışı taşıdılar hem de terörden arındırdılar. Tabi oradaki süreç malum, bu terör örgütleri YPG-PKK bütün işleri kalleşçe, tuzak kurarak yaptı. EYP şeklinde tuzaklar mevcut. Onları tabi arındırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimizdeki ilgili birimler çalışıyor. Şehitlerimizin kanları ile sulanan topraklarımızın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Tabi şehitlerimiz oluyor, gazilerimiz oluyor ama sınırımızın hemen ötesinde bir yuvalanmış bir terör örgütlerini dağıtmamız, bunları ortadan kaldırmamız çok önemli. Sınırımızın hemen yanında bir terör devleti kurmaya çalışan işbirlikçiler, dış güçler, karşılarında Türk milletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk darbesini gördüler. Çok şükür gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda hem bölgeye bir barışı taşıdılar hemde terörden arındırdılar" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Özgür Suriye Ordusu ile beraber yürüttüğü operasyonda Afrin'e barışı götürdüğünü ifade eden Bakan Bak, "İnsanlara gülmeyi, barışın şefkatini, Türk milletinin Türk halkının sevgisini, saygısını şefkatini götürmüştür. Onların bu yüzlerindeki ifadeleri gördükçe hakikaten bu milletin, bu ordunun ne kadar büyük bir millet olduğunu ne kadar büyük bir ordu olduğunu görüyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin tabi ordumuzu muzaffer kılsın. Oradaki komutanlarımız da şükürler versin tabi. Sadece bu operasyonda değil Zeytindalı Operasyonu bir yenilenme bir destek operasyonu. Orayı, Afrin'i nasıl Cerablus'u Fırat Kalkanı'nda o bölgeyi Türkiye Cumhuriyeti destekledi, orada adeta yeniden hayat kurulmasını, sosyal yapının yeniden yaşanmasının sağladıysa buradaki süreçte de aynı şeyler yapılacak. Onunla ilgili iki gün önce başbakan toplantıda bakanlar kurulunda görüşüyorduk. Burada bu bölgedeki, Afrin bölgesindeki bu sosyal dönüşümün, barışın ve hayatın devamının sağlanması için Hatay halkının o özverisine o vatanına milletine olan bağlılığına ordusunun arkasında olmasına saygıyla eğiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir örnek. Güzel bir vatanperverlik örneği gösterdiler geçmişte olduğu gibi" dedi. - HATAY