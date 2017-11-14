Bakan Bak'tan Iraz İçin Başsağlığı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Türk sporunun önemli isimlerinden İsmet Iraz için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajda, "Türk tekvandosunun efsane ismi İsmet Iraz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



Böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde 81 yaşında vefat eden Iraz, tekvandonun Türkiye'de tanınması ve gelişmesinde başrol oynamıştı.