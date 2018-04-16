Bakan Bak'tan Esenyurt'a Spor Kompleksi Sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenyurt'a kapalı bir spor kompleksi yapılacağını söyledi.

Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti 3. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe bir araya geldi. Kongre öncesi Alatepe, Bak'a ilçenin spor alanındaki potansiyelini, belediye olarak gerçekleştirdikleri projeleri ve hedeflerini anlattı. Alatepe, gençliğe büyük önem verdiklerini belirterek, "İlçemizde sporun her türlü branşının gelişmesi için büyük gayret gösteriyoruz ve elimizden gelen desteği veriyoruz. İlçemizde şu an 85 bin lisanslı sporcu var. Bu bir Türkiye rekoru. Hedefimiz 100 bin lisanslı sporcu ile dünya rekoru kırmak" dedi. Bakan Bak da Esenyurt'ta spor alanında yapılanların önemli olduğuna değinerek, "Bana ilçede geniş kapsamlı kapalı spor kompleksi ihtiyacı olduğu belirtildi. Bu konuda elimizden geleni yapacağız ve ilçeye böyle bir tesis kazandıracağız" dedi. - İSTANBUL