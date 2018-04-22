Bakan Bak'tan Amatör Sporculara Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kendisine göre amatör spor kulüplerinde yöneticilik yapanların birer kahraman olduğunu belirterek, "Çünkü onlar mahallenin çocuklarını kötü alışkanlıklardan sıyırıp antrenörlerle beraber sporla, güzel ahlak, centilmenlik ve sporun gücüyle karşılaştırıyorlar." dedi.

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (ASKF) ziyaret eden Bakan Bak, Başkan Yaşar Zımba'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, gençlerin spor yapmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Toplumu tehdit eden uyuşturucu, alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kurtarmanın en önemli alanlarından birinin amatör spor kulüpleri olduğunu belirten Bak, "Bana göre amatör spor kulüplerinde yöneticilik yapan ağabeylerimiz, başkanlarımız birer kahramandır çünkü onlar mahallenin çocuklarını kötü alışkanlıklardan sıyırıp antrenörlerle beraber sporla, güzel ahlak, centilmenlik ve sporun gücüyle karşılaştırıyorlar." diye konuştu.

Bakan Bak, amatör ruhun önemli olduğunu aktararak, "Sahaya getirdiğiniz her çocuk, sporcu kardeşimiz bizim için çok önemli. Burada güzel bir ortam oluşmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum, inşallah biz de daha çok destek vereceğiz. Amatör spor kulüplerine, Bakanlık olarak ciddi yardımda bulunuyoruz, yardımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın spordaki yeri, disiplini, arkadaşlığı ve dostluğunun eskiden beri güçlü olduğuna işaret eden Bak, Sakarya'da dostluklar kurduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Bak, programı kapsamında, Arifiye ilçesindeki Mollaköy Kano Kürek Parkuru Proje Alanı'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Daha sonra Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'na gelen Bak'a, burada isminin yazılı olduğu Sakaryaspor forması hediye edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ziyaretlerde, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, yetkililer ve partililer eşlik etti.