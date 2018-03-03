Bakan Bak: "Sporla Hem Terör Hem de Uyuşturucuyla Mücadele Ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sporla hem terör hem de uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Çünkü terörün panzehiri aynı zamanda spordur." dedi.

İncelemelerde bulunmak için Mardin'in Nusaybin ilçesine gelen Bak, AK Parti İlçe Teşkilatınca mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen toplantıda, hem siyasette hem de yerelde muhtarlara çok önem verdiklerini söyledi.

Muhtarların talepleri, istekleri ve desteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Bak, bölgede gençlik ve sporla ilgili yatırımları gözden geçirdiklerini, varsa talepleri aldıklarını belirtti.

Gençlerin spor yapmasının birbirileriyle kaynaşmasının çok önemli olduğunu aktaran Bak, sporun birleştirici gücüne inandıklarını anlattı.

"Sporla hem terör hem de uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Çünkü terörün panzehiri aynı zamanda spordur." diyen Bak, gençlere sahip çıkmanın çok önemli olduğunu, muhtarların da köydeki ve mahalledeki gençlere sahip çıkmasını istedi.

Uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinen Bakan Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerin hem ülkenin hem toplumun gelişmesine yönelik çalışması çok önemlidir. Onlarla iyi diyaloglar kurmak ve bir arada olmamız gerekiyor. O yüzden sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. Bize verdiği talimatta 'Köylerde, mahallelerde bulduğunuz her yere mutlaka gençler için çocuklar için spor tesisi yapın.' diyor. Biz de valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla istişare ediyoruz."

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri de ilçenin geçmişte acılar çektiğini ifade ederek, "15 yıldır AK Parti, cumhuriyet döneminde yapılmayan hizmetleri getirdi. Bazı yerlere eksik hizmet gitmişse bunu sebebi hükümet değil terördür. AK Partisiz bir Türkiye hayalimiz yok. Hep birlikte oturacağız, sorunlarımızı çözeceğiz. Ama silahı, şiddet önerenleri aramızdan çıkaracağız. Tüm taleplerimizi demokratik bir şekilde dile getireceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ise hükümet olarak hizmeti vatandaşların ayağına götüren bir anlayışta olduklarını aktardı.

Her zaman vatandaşların emrinde olduklarını dile getiren Özel, "Burada emrinizdeyiz. Sizin her türlü talebiniz bizim için emirdir." dedi.

Toplantıya, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı.