Bakan Bak: "Muhalefet Daha Adayını Bile Belirleyemedi"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Muhalefet daha adayını bile belirleyemedi. Biraz daha geç kalınırsa Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir takım ziyaretlerde bulunmak ve AK Parti Gençlik İl Kongresi'ne katılmak üzere Sakarya'ya geldi. Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2002 ile 2018 yılları arasında Sakarya'ya yaklaşık 230 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların devam edeceğini söyledi. 24 Haziran seçimleri ile ilgili de konuşan Bakan Bak, muhalefetin erken seçimlerle ilgili bahane aradığını ancak AK Parti'nin her zaman seçime hazır bir parti olduğunu aktardı. Sakarya'ya 2002 ile 2018 yılları arasında 230 milyon TL değerinde yatırım yaptıklarını dile getiren Bakan Bak, "Bugün Sakarya'ya buradaki yatırımlarımızı gözden geçirmek ve AK Parti Gençlik Kolu İl Kongresi'ne katılmak üzere geldim. Tabii milletvekillerimizle beraber Sakarya ile ilgili konuları değerlendiriyoruz. 2002 ile 2018 yılları arasında yaklaşık 230 milyon TL'lik bir yatırımımız var Sakarya'ya ve bu devam edecek. Dünya Bisiklet Şampiyonası ile alakalı çalışmamız var. Sakarya özellikle bu potansiyeli ile bizim gördüğümüz açıdan çok önemli bir ilimiz. Tabii en önemli şey spora, gençlere yaptığımız yatırımlar bizim için özellikle uyuşturucu ile mücadele konusunda bizim bakanlığımızın önemli adımları var. Spor önleyici bir proje, sporun gücü bu başta uyuşturucu olabilmek üzere kötü alışkanlıkları önlemek açısından çok önemli" diye konuştu.

"AK Parti her zaman seçime hazırdır"

24 Haziran erken seçimleriyle ilgili de konuşan Bakan Bak, "24 Haziran seçimleri TBMM'de kararı aldık hayırlı uğurlu olsun. Her ne kadar muhalefet buna baskın seçim diyorsa da kendileri her zaman erken seçim diye söylüyorlardı. Şimdi bahane arıyorlar. AK Parti her zaman seçime hazırdır. Bir seçim biter, ertesi gün bütün teşkilatları ile beraber seçime hazırdır AK Parti. Milletin içinden gelen ve büyüyen bir parti. Dolayısıyla bu noktada seçim bölgemizdeki süreçler açısından da çok hayırlı olmuştur. Geçtiğimiz 3 ay içerisinde 79 ilin kongresini yapmış, her an seçime hazır bir parti olarak inanıyoruz ki 24 Haziran seçimlerinde de milletimiz AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve cumhur ittifakına büyük bir destek verecektir. Biz tabii Sakarya'ya güveniyoruz, Sakarya teşkilatı her zaman üzerine düşeni yapmıştır bütün seçimlerde. Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye büyük destek vermiştir. Sakarya büyük bir başarı elde ederek bir destan daha yazacaktır inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biraz daha geç kalınırsa Kılıçdaroğlu sıraya giremeyecek"

Muhalefetin daha adayını bile belirleyemediğini ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, "Muhalefet daha adayını bile belirleyemedi. Ama şuanda aday sayısı artıyor 3,5,7 diye. Bana kalırsa biraz daha geç kalınırsa Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek. O yüzden karşımızda adaylar konusunda daha karar vermemiş bir muhalefet var. Ama milletimiz ülkenin bekası, geleceği için doğruyu, olan şeyleri görecektir" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Balkanlıoğlu ise, "Spor anlamında Sakarya güçlü bir il. Her branşta amatör spor branşları, bireysel sporlar dahil. Bölgede dünyada derece sahibi güreşçilerimiz var, o bakımdan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Bakan Bak öğrencilerle basket oynadı

Valiliği ziyareti sonrasında Serdivan ilçesindeki Sakarya Spor Salonu'nu ziyaret eden Bakan Bak, burada bisikletçiler tarafından karşılandı. Spor salonunda incelemelerde bulunan Bakan Bak, basketbol oynayan çocukların yanına gitti. Eski basketçi olduğunu söyleyen Bakan Bak, basketbolculara birkaç teknik göstererek, onlarla basket oynadı. Daha sonra spor salonu içerisinde bulunan diğer bölümleri inceleyen Bakan Bak, yetkililerden bilgi aldı. - SAKARYA