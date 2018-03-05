Bakan Bak Mardinli Gençlerle Buluştu

Mardin'de spor tesisleri ve yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Merkezi'ndeki gençlerle basketbol oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı kongresine katılmak ve bakanlığına bağlı kuruluşlardaki hizmet ve yatırımları yerinde görmek amacıyla Mardin'i ziyaret etti. Mardin'de devam eden yatırımları da yerinde inceleyen Bakan Osman Aşkın Bak, Mardin'in Yeşilli ilçesinde inşaatı devam eden Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri esnasında Mardin Gençlik Merkezi'ne giden Bakan Bak, gençlerle buluşarak basketbol oynadı. Gençlik Merkezi bünyesindeki Bilişim Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler ise katılım belgelerini Bakan Bak'ın elinden aldı.

Diyarbakır Stadı'nı havadan inceledi

Mardin'den helikopterle Diyarbakır'a geçen Bakan Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da yapımı devam eden stadyumu da havadan inceledi. Bakan Bak, stadyumla ilgili yapılan çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. - İSTANBUL