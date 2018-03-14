Bakan Bak'ın Acı Günü

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden halası Sabriye Biber'in (94) Rize'nin Pazar ilçesindeki cenazesine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün vefat eden halası Sabriye Biber'in Pazar ilçesindeki cenazesine katıldı. Sahil Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Bakan Bak'ın yanı sıra Vali Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Ak Parti İl Başkanı Muhammed Avcı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Bakan Bak, taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının Sabriye Biber, Akmescit köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - Rize