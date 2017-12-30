Bakan Bak: "Gençler yolunuz açık. Ben bunun bir örneğiyim"



BAYBURT - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle yürüyor. Ben de onun yetiştirdiği gençlerden biriyim. Siyasete onun yanında başladım. Gençler yolunuz açık. Ben bunun bir örneğiyim" dedi.

Bakan Bak, partisinin Bayburt Gençlik Kolları Başkanlığının Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Gençlere seslenen Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerle yürüyor. Ben de onun yetiştirdiği gençlerden biriyim. Siyasete onun yanında başladım. 12 yaşından beri onunla beraberim. Beni okuttu. Yurt dışına gönderdi. Şimdi ise Gençlik ve Spor Bakanı olarak yanındayım. Gençlere siyaset alanını açtı. Önce seçilme yaşını 30'dan 25'e indirdi. Geçen yıl sizin birinci olduğunuz referandumda bunu 18'e indirdi. Gençler yolunuz açık. Ben bunun bir örneğiyim" dedi.

Bakan Bak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan, sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. Birleşmiş Milletler kürsüsünden şunu söylemiştir: 'Dünya 5'ten büyüktür'. En son İslam İşbirliği Teşkilatını toplayarak Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu ilan ettiler. Bunun için ABD Başkanı'nın attığı çılgınca, anlamsız bir imza. Biz asla kabul etmiyoruz. Onun onaylanmasıyla alakalı bir oylama vardı. 128 ülke ne dedi? 'Desteklemiyoruz.' dedi, 'Hayır.' dedi. Şu, çok önemli. Dünyada yeni bir düzen kuruluyor. Dünya 5'ten de birden de büyüktür. Ayağa kalkmamız lazım. Ayağa kalkmak için de gençlere ihtiyacımız var. Güçlü Türkiye'ye ihtiyacımız var."