Bakan Bak, Genç Çifte Altın Taktı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mardin'de tarihi mekanları gezerken düğün öncesi fotoğraf çektiren çiftle bir araya geldi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı kongresine katılmak ile bakanlığına bağlı kuruluşlardaki hizmet ve yatırımları yerinde görmek amacıyla Mardin'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehirdeki tarihi ve turistik mekanları da gezdi. Kasımiye Medresesinde, düğün öncesi fotoğraf çektiren Sevda Aksan ve Hasan Çetin'i gören Bakan Bak, genç çiftlere cumhuriyet altını taktı ve mutluluk diledi.

Nusaybin ilçesinden Mardin'in tarihi mekanlarına fotoğraf çektirmek için geldiklerini belirten Sevda Aksan ve Hasan Çetin çifti, hayatlarını birleştirecekleri bir günde böyle bir tesadüfle karşılaşmalarını, unutulmaz bir anı ve yolun başlangıcında bir şans olarak gördüklerini söyledi. Damat Hasan Çetin, "Tarihi mekanlarda düğün öncesi fotoğraf çektirmek için Kasımiye Medresesine geldik. Gençlik ve Spor Bakanımız da Medreseyi geziyordu. Bizi görünce altın takıp hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bu mutlu günümüzde anlamlı karşılaşma ve hediye oldu. Evlilik hayatımıza böyle şansla başladık. Bizim için önemli bir anı oldu. Bakanımıza ve Mardin Valimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Bak, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ve kurum amirleri ile tarihi mekanları gezdi, çarşı pazarda esnaf ile sohbet etti. - MARDİN