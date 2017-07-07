Bakan Avcı Zeugma Müzesinde yeni bir bölüm açtı



GAZİANTEP - Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yeni tamamlanan B Bölümünün açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından gerçekleştirildi.

Müzenin açılışında bir konuşma yapan Avcı, Zeugma Mozaik Müzesi'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli tarihi eserlerinin sergilendiği bir mekan olduğunu vurgulayarak "Burası sadece ülkemizi değil, dünyanın da gerçekten en önemli tarihi, kültürel ve arkeolojik eserlerinin sergilendiği bir mekan. Öncelikle buranın oluşumuna katkıda bulunan ve bu eseri dünyaya kazandıran belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum"dedi.

12 müzeden 7'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulduğunu belirten Avcı," Bu şunu da gösteriyor. Bir şehirde, kentte, kentin aktörleri arasında merkezi ve yerel yönetim, siyaset, sivil toplum, meslek kuruluşları bir araya geldiğinde de birlikte ahenk içinde çalıştıkları zaman nasıl bir sinerjinin doğduğunu, doğacağını Gaziantep gösteriyor. Bu vesileyle Gaziantep'te bu uyumlu çalışma ortamını sağlayan şehrin bütün aktörlerine, ileri gelenlerine elini her alanda taşın altına koyan ve sorumluluk üstlenen, birlikte hareket eden Gaziantep önderlerine çok teşekkür ediyorum. Bunun en önemli olan sonuçlarından biri biz kültür ve turizm alanında alıyoruz. Bakın Gaziantep işte bu işbirliği sayesinde UNESCO tarafından hak ettiğini almış bir şehrimiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Türkiye'nin gülen yüzü

Gaziantep'in başka eserleriyle de UNESCO'nun geçici listesinden kalıcı listesine geçebilmesi için çalışmalara devam edeceğini vurgulayan Bakan Avcı, "Dolayısıyla Gaziantep Türkiye'nin aydınlık yüzü, gülen yüzü tarihi ve kültürel derinliği olarak bütün dünyada daha çok tanınacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise,Gaziantep'in zenginliğini kültürel mirastan aldığını belirterek,"Bizim zenginliğimiz insanımız,bizim zenginliğimiz geleneklerimiz ve göreneklerimiz bunun sonunda bu güzel eserler meydana geliyor.Geçmişten aldığımız güçle geleceğe doğru gidiyoruz.Gaziantep'in sanayisi ile birlikte bir kültür başkenti olmayı hedefliyoruz. Kültürde antik şehirlerin bütün altyapısını oluşturacak her türlü çalışmayı yapıyoruz" şekinde konuştu.

Açılışa katılan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'de yaşayan herkesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelip oradaki tarihi güzellikleri görmelerini gerektiğini belirterek,"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına sizleri oraya davet ediyorum. Unutmayın ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de sizin kendi adanızdır" diye konuştu

Resim sergisi açıldı

Konuşmasının ardından müzeyi gezen Bakan Avcı, daha sonra Zeugma 6'ncı Uluslararası Sevgi, Barış ve Hoşgörü Festivali kapsamında yapılan Suluboya Resim Sergisi'nin açılışına katıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen "6.Uluslararası Sevgi, Barış ve Hoşgörü" Altın Fırça Sulu Boya Yarışması ve Festivali kapsamında 30 metrelik resim çalışması gerçekleşti. Sergi alanını gezen Avcı ressamlar tarafından yapılan eserleri tek tek inceledi. Ressamlar da Bakan Avcı'ya eserler hakkında bilgi verdi.