Bakan Avcı: Turizmde 2016 Yılındaki Darboğazdan Çıkmaya Başladık

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizmde toparlanma sürecine girildiğini belirterek, "Ülkemiz turizm açısından bir gelişme kaydediyor. 2016 yılındaki darboğazdan çıkmaya başladık. Ülkemiz turizm açısından bir gelişme kaydediyor. 2016 yılındaki darboğazdan çıkmaya başladık. Bunun için tanıtım stratejilerini geliştirmemiz gerekiyor" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri ve kent protokolü tarafından karşılanan bakanlar Avcı ve Ataoğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesinin 30'uncu yılı anısına düzenlenen Kültür Turizmi Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Nabi Avcı, Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirasıyla Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunun belirtti.



Ak Parti hükümetleri tarafından Adıyaman'daki tarihi eser ve yapılar için bakanlık tarafından toplam 58 milyon 200 bin lira ödeme yapıldığını kaydeden Bakan Avcı, "Nemrut Dağı projesi için 3 milyon lira göndermişiz. Nemrut Dağı Kral Yolu için 11 milyon lira vermişiz. Eski Kahta Kalesi 2'nci etap restorasyonu için 7 milyon 200 bin lira vermişiz. Perre Antik Kenti çevre düzenlemesi için 3 milyon 600 bin lira, Gerger Kalesi için 500 bin, Tuz Hanı için 4 milyon 100 bin lira, Kahta Kültür Merkezi için 1 milyon 600 bin lira, tarihi Eski Besni yol yapımı için 300 bin lira, yerel yönetimler alt yapı desteği için 23 milyon lira olmak üzere toplam 58 milyon 200 bin lira vermişiz. Kültür ve turizm bakımından Adıyaman, Cumhuriyet tarihinde aldığı yatırımların 10 katını bizim dönemimizde almıştır" dedi.



'TURİZMDE BİR TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİK'



Bakanlığınca yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Avcı, Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde katıldığı televizyon programıyla ilgili bir internet sitesinde yer alan haberin altına yapılan bir yorumla örnek verip, Türkiye'deki turizmin toparlanma sürecine girdiğini ifade etti. Tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini anlatan Bakan Avcı, şöyle konuştu:



"Ben Milli Eğitim Bakanı'yken bir televizyon programına katılmışım. O televizyon programıyla ilgili internet sitelerinde haberler var. Onun altında da okuyucu yorumları var. Herhalde atanamayan bir öğretmen yazmış o tarihte. Herhalde televizyon programında eğitim felsefesinden söz etmiş olmalıyız ki; o öğretmen adayı yazdığı görüşte diyor ki; 'Sen böyle eğitimin felsefesi diye konuşacağına Şubat'ta kaç atama yapacaksın onu söyle pos bıyık.' Şimdi ben de onun için ne yapacağız; söyleyeyim siz de rahat edin, ben de rahat edeyim. Ülke geneline baktığımızda deniz, kum ve güneş turizminde Türkiye belirli noktaya geldi. Ama Türkiye için bu yeterli değil. Çünkü alanımız çok geniş. Tarih, kültür, dini miras, gastronomi gibi aklınıza gelebilecek her alanda doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bir potansiyele sahibiz. Bunları kullanmalıyız. Kullanılmadığımız zaman yaşanan sorunları geçen yıl gördük ne yazık ki. Turizmde bir toparlanma sürecine girdik. Ülkemiz turizm açısından bir gelişme kaydediyor. 2016 yılındaki darboğazdan çıkmaya başladık. Bunun için tanıtım stratejilerini geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bizim çok özelleştirilmiş tanıtımlar yapmamız lazım. Mesela Adıyaman'da bu alanda önemli bir potansiyel var. İnşallah tanıtım stratejimizi çeşitlendirerek pazarlarımızı da çeşitlendireceğiz. Bu konuda çalışmaları artıracağız, projelerin takipçisi olacağız."



Bakan Avcı, konuşmasının ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret edip kente ilişkin bilgi aldı. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu da ziyaret eden Bakan Avcı, kent Pere Antik Kenti'ni gezip yetkililerden kaya mezarlarındaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



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