Bakan Avcı'dan Perre Antik Kent'teki Kamulaştırma Sorunuyla İlgili Açıklama

Bakan Avcı'dan Perre Antik Kent'teki kamulaştırma sorunuyla ilgili açıklama



ADIYAMAN - Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden ayakta kalan tek kent olan Perre Antik Kent'te kaya mezarlarının bulunduğu yeri gezen Kültür ve Turizm bakanı Nabi Avcı, buranın kamulaştırma sorunuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Adıyaman kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan Örenli Mahallesinin üzerine yerleşik olduğu Perre Antik Kent'te ki 131 yapının kamulaştırılması için 50 Milyon TL ödenek gerekiyor. Perre Antik Kentte kaya mezarlarını gezen ve bu mezarların içerisinde yetkililerden bilgi alan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Örenli Mahallesi sakinlerinin büyük bir sorunla karşı karşıya olduklarını ve bu sorunun giderilmesi için toplu bir kamulaştırma gerektiğini kaydetti.

Perre Antik Kentin çok iyi tanıtılması gerektiğini dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Buranın tabi çok iyi tanıtılması lazım. Yukarıda ayrıca mozaik buluntularımız da var. Ama henüz bunlar doğrusu tanıtım dolaşımına girmiş değil. Ama tanındığı ve bilindiği zaman buralar, gerek yerli gerek yabancı ziyaretçiler tarafından önemli bir cazibe merkezi olacaktır" dedi.

Perre Antik Kentteki kamulaştırma sorunu ile ilgili ilgili ise Bakan Avcı, "Burada ciddi sorun var. Vatandaşlar birinci derece SİT alanı olduğu için en doğal ihtiyaçlarını bile karşılayacak düzenlemeleri maalesef yapamıyorlar. Bunun için bir kamulaştırma programı yapmak gerekiyor. Onunla ilgili gerekli birimlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük bir proje, ciddi kaynak gerektiren bir proje, inşallah el birliği ile bir çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Çözüm de toplu bir kamulaştırma gibi görünüyor. Onunla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya gezisinde KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Milletvekili Adnan Boynukara, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu eşlik etti.