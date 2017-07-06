Bakan Avcı, Amerikan Üniversitesine Çağrı Yaptı

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nin yeni tamamlanan B bloğunun açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, mozaiklerin bir parçasının çalınarak Amerika'da ki Bowling Green State Üniversite'ne götürüldüğünü ifade ederek mozaiklerin iade edilmesini istedi.



Bir dizi açılışa katılmak için Gaziantep'e gelen Bakan Avcı, ilk olarak Zeugma müzesi girişindeki resim sergisini gezerek sanatçılarla sohbet etti. Daha sonra Zeugma Mozaik Müzesinin yeni tamamlanan B bloğunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışı yapılan bölümü gezen Bakan Avcı daha sonra ise müzenin ilk bölümünü ziyaret ederek buradaki eserleri inceledi.



Bakan Avcı, burada sergilenen ve eksik parçaları olan mozaiklerin, eksik parçalarının çalındığını söyledi. Amerika'nın Ohio eyaletindeki Bowling Green State Üniversite'nde taban mozaiği olarak kullanılan mozaiklerin iade edilmesi gerektiğini aktaran Nabi Avcı,"Bir üniversitenin bu şekilde anılması yakışmaz. Bir üniversiteye yakışan böyle değerli bir kültürel varlığı anavatanına iade etme bilgeliğini göstermektir. Ben buradan Amerika'da ki Bowling Green State Üniversite'sinde ki bilim insanlarına bir çağrıda bulunuyorum. Gaziantep'te şu anda arkamda duran mozaikteki boşlukları gören herkes bunların nerede olduğunu soruyor. Bizde onlara her defasında, "Bunlar buradan kaçak olarak Amerika'ya götürüldü şu anda Ohio'da Bowling Green State Üniversite'de" diyoruz. Bir üniversitesinin adının bu şekilde anılmasındansa buraya bir teşekkür levhası koyarız. Bowling Green State Üniversite'ne Zeugma'dan götürülen mozaikleri bize geri iade etme bilgeliğini gösterdikleri için teşekkür ederiz. Bowling Green State Üniversite'ne de başka diğer üniversitelere de başka müzelere de, pek çok Avrupa'da ki tırnak içinde anlı şanlı müzelere de hırsızlık malı kaçak eserleri sergilemekten daha çok onları anavatanlarına iade etmek yakışır. Böylelikle adlarına daha iyi şekilde duyurmuş olurlar. Biz şimdi Bowling Green State Üniversitesi'ni bu şekilde anmaktan biz utanıyoruz. Onlara buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, lütfen Anadolu'dan, Gaziantep'ten, Zeugma'dan sökülüp götürülerek orada taban mozaiği olarak sergilenen eserlerimizi iade etsinler. Bowling Green State Üniversitenin adı da Gaziantep'te böyle anılsın" şeklide ifade etti. - GAZİANTEP