Bakan Avcı, ABD'ye Kaçırılan Mozaiklerin İadesini İstedi (2)

KARKAMIŞ ARKEOLOJİ PARKI TOPLANTISI'NA KATILDI



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gaziantep'te, Karkamış Antik Kenti'nde devam eden kazıların son durumu bilgiler aldı. Karkamış'ta devam 7 yıldır devam eden kazılara katkı sunan kurumlara teşekkür eden Bakan Avcı, şöyle dedi:



"İnşallah bu Karkamış kazıları aşağı yukarı güz döneminde tamamlanmış olacak. Uluslararası ziyaretlere açılmış hale gelebilecek ama mevsim koşulları nedeniyle ve kazı ekibinin de önerisi doğrultusunda 12 Mayıs 2018 Cumartesi uluslararası bir açılış töreni ile Karkamış Arkeoloji Parkı'nı uluslararası ziyaretler açmış olacağız. Ben şimdiden Karkamış Arkeoloji Parkı'nın dünya kültürüne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü bu bir dünya ve insanlık mirası. Bizde bu mirası bugün güzel şartlarda insanlığın tekrar hizmetine sunmuş olmakla gurur duymalıyız. İnsanlık mirasına nasıl sahip çıkılacağını ve bu mirasın ait olduğu topraklarda nasıl daha güzel olduğunu bu kazılarda bu parkta inşallah bütün dünyaya göstermiş olacağız. Ben tekrar burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



'KARKAMIŞ ARKEOLOJİ PARKI, AVRUPA PARLAMENTOSU'NA DA ARMAĞAN OLSUN'



Avrupa Parlamentosu'nun aldığı Türkiye ile müzakereleri dondurma kararı ile ilgili sorusunu da cevaplayan Avcı, "İşte buradan Avrupa Parlamentosu'na da, diğerlerinde de ne güzel cevap veriyoruz. Türkiye'nin nasıl bir kültür, sanat, tarih ülkesini olduğunu, öyle birilerinin parlamenter prosedürlerle yok sayamayacağı ağırlığımızı bu örneklerle gösteriyoruz zaten. Karkamış Arkeoloji Parkı, Avrupa Parlamentosu'na da armağan olsun" diye konuştu.