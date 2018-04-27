Bakan Arslan: "Ülkemizin İlk Yerli ve Milli Uydusu Olan Türksat 6a'da Yüzde 47 Mertebesinde...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TAI'de ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili incelemelerde bulundu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Ülkemizin ilk yerli ve milli uydusu olan TÜRKSAT 6A'da yüzde 47 mertebesinde ilerleme sağlanmış durumda." dedi.