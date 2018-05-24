Bakan Arslan: Uçak ve Demir Yolları Bilet Fiyatlarına Zam Yapılmayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Arslan, dövizdeki artışın uçak ve demir yollarında bilet fiyatlarına yansıyıp yansımayacağının sorulması üzerine "Bizim şu an gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil" dedi.

"ZAM OLMAYACAK KİMSE BEKLENTİ İÇİNE GİRMESİN"

İftar öncesi bir gazetecinin "Dövizdeki artış uçak ve demir yollarında bilet fiyatlarına yansıyacak mı? sorusu üzerine, Bakan Arslan şunları söyledi:

"Özellikle uçak biletleriyle ilgili havalimanı gelirlerimizin çoğu dövize endeksli, dolayısıyla masraflarımız da dövize endeksli olduğu için orada bir denge var, orada bir sıkıntı yok. Ama herkes de biliyor ki spekülatif ve geçici bir şişirme bu. Biz hiçbir zaman günübirlik hareket etmiyoruz. Bir aylık verilerle de hareket etmiyoruz. Uzun soluklu veriler ortalamasıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Hakeza tren biletlerinde de aynı şekilde herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisine kimse girmesin" ifadelerini kullandı.

"KREDİLER KARŞILANDI, HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da yapımı devam eden ve inşaatının yüzde 90'lara ulaştığı yeni havalimanında kredi sorunu yaşandığı iddialarının gerçeğini yansıtmadığını belirterek, "Havalimanı inşaatı devam ederken elbette proje gereklerine bağlı olarak ilave ihtiyaçlar söz konusu olabiliyor ki geçmişte oldu ve ihtiyaçların tamamı karşılandı, krediler karşılandı. Şu ana kadar ihtiyaç duyulmuş da alınmamış herhangi bir kredi veya bağlanmamış herhangi bir kredi söz konusu değil" diye konuştu.

"UMARIM CUMHURBAŞKANIMIZ HAVALİMANIMIZA İLK İNİŞİ GERÇEKLEŞTİRİR"

Bir basın mensubunun, "Sayın cumhurbaşkanımız yeni havalimanına ne zaman gelecek" sorusu üzerine Bakan Arslan, Şubat ayı itibariyle pistin uçak inişine hazır olduğunu deklare ettiklerini hatırlatarak, "Biz ev sahibi olarak misafir ağırlamaya hazırız. Hele ki bu misafir cumhurbaşkanımız olursa. Anadolu insanı tabiriyle 'başgöz üstüne'. Biz Şubat ayı itibariyle şunu deklare ettik: 'Şubat ayı itibariyle pistimiz uçak inişine hazır' dedik. Gerekli testleri yapmıştık zaten. Şimdi kaldı ki seyrüsefer cihazlarıyla testlerimizi yapıyoruz. Biz cumhurbaşkanımıza Şubat ayından itibaren davetimizi arz ettik. Dedik ki havalimanımız her zaman sizi uçakla birlikte ağırlamaya hazır. Uçağınızla birlikte gelebilirsiniz. Bu davetimizi tekrar bu vesileyle yinelemiş olalım. Umarım Cumhurbaşkanımızın vakitleri olur" yanıtını verdi.