Bakan Arslan, Tüvasaş'ta İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Şu an bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattında işletmemiz devam ediyor ve yaklaşık 4 bin kilometrede de yüksek hızlı tren ve hızlı tren inşaatı devam ediyor. Bunun yanı sıra 5 bin kilometreye yakın da yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatları etüdü, proje hazırlanması çalışması demir yolu seferberliği kapsamında devam ediyor." dedi.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret eden Bakan Arslan, çalışmalar hakkında Toçoğlu'ndan bilgi aldı.



Ziyaretin ardından Türkiye Vagon Sanayi AŞ'ye (TÜVASAŞ) geçen Bakan Arslan, burada vagon üretim hattında ve vagonlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden brifing aldı.



"Anadolu" isimli vagonu inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, özellikle 1950'lerden sonra ihmal edilmiş demir yollarının AK Parti ile devlet politikası haline getirildiğini söyledi.



Hükümet olarak Türkiye'nin her yerinde gerek mevcut hatların yenilenmesi gerekse dünyanın 8'inci, Avrupa'nın 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi ülke haline gelme konusunda çok ciddi mesafeler katedildiğini anlatan Arslan, "Şu an bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattında işletmemiz devam ediyor ve yaklaşık 4 bin kilometrede de yüksek hızlı tren ve hızlı tren inşaatı devam ediyor. Bunun yanı sıra 5 bin kilometreye yakın da yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatları etüdü, proje hazırlanması çalışması demir yolu seferberliği kapsamında devam ediyor." şeklinde konuştu.



Arslan, ülkenin geldiği noktanın gurur verici ancak alınması gereken çok mesafe olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla bu demir yolu seferberliği kapsamında ülkenin her yerini demir ağlarla birbirine bağlarken ve ülkenin demir yolu taşımacılığına çok daha fazla pay alması adına çalışmalar yaparken, aynı zamanda demir yolu araçlarının da hem modernize edilmesi hem günümüz teknolojisine uygun gerek Türkiye gerek de Türkiye dışı için demir yolu araçları imal etmekle ilgili Sakarya, Sivas ve Eskişehir'deki fabrikalarımızda çok ciddi üretimler yapıyoruz." diye konuştu.



Bakan Arslan, bölgesel taşımacılığa hizmet edecek, 4 ve 3'lü setler halindeki demir yolu araçlarını incelediklerini belirterek, "Arkadaşlar işe başladıktan yaklaşık 1 ay sonra bir seti bitirmiş oluyorlar ve her hafta bir seti bitiriyorlar. Şu ana kadar 35 set, 4'lü araç olarak düşünürseniz 140 aracı TCDD taşımacılığa teslim etmiş durumdalar. Önümüzdeki yıl sonu itibariyle bu üretimi tamamlayacaklar. Şu ana kadar yüzde 30 olan yerli katkı payı, önümüzdeki yıl sonu itibariyle lisansını da almak şartıyla artık tamamen Türkiye'de yapılabilir hale gelecek. Buradan yurt dışına zaman zaman ihraçlarımız oldu ama daha fazla ihracat yapabilir hale geleceğiz." ifadesini kullandı.



"Bu bir seferberliktir"



Memnuniyetle paylaşılması gereken bir konunun daha olduğunu dile getiren Arslan, şöyle devam etti:



"Özellikle elektrikli ve alüminyum gövdeli milli ve yerli treni yapmakla ilgili de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, sayın Başbakanımızın başlattığı çalışmalar çerçevesinde inşa çalışmaları başlattık, yürütüyoruz ve bu çalışmalar bittiğinde artık Türkiye kendi milli trenini yapabilir hale gelecek. Bu tek başına bir anlam ifade etmiyor, yapacağımız bu çalışmalarla ülkemiz içerisindeki ihtiyacı karşılamakla birlikte ihracat yapabilir hale gelmiş olacağız. İşte o zaman çok daha anlamlı, önemli bir hale gelecek. 1951 yılında kurulmuş bu fabrikamızın da son dönemdeki seferberlik kapsamında çok daha modern, çok daha güzel demiryolu araçları üretmesi konusunda aldığı mesafe bizim için memnuniyet verici ama bununla yetinmeyeceğiz. Hem fabrikanın geliştirilmesi çok daha modernize edilmesi ve Türkiye'nin yerli ve milli trenini yapabilir olması bizim için önemliydi. Genel müdürümüzden başlamak üzere mühendisimize teknikerimize teşekkür ediyoruz. Bu bir seferberliktir. Eğer Cumhurbaşkanına, hükümet, bakanlar, milletvekilleri ayak uydurursa başarı gelir. İşte biz bu seferberlik kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kalkınma hamlesi ile birlikte ona ayak uyduracak şekilde ülkenin her yerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu da o çalışmalardan birisi. Memnuniyetle görüyoruz ki ciddi sayıda üretim yapılıyor. Özellikle dışa bağımlılıktan kurtulmak, ithalat yapmak yerine yerelde yapmak ve ihracat yapmak adına önemli bir mesafe almış durumdayız. Bundan sonra çok daha fazlasını yaparak ülkemizin bu kalkınma hamlesine biz de bakanlık olarak demiryolu araçları sektöründe gerekli desteği vermiş olacağız."



İncelemelerde Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ile bakanlık kurum müdürleri ve amirleri de yer aldı.