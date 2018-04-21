Bakan Arslan: "Türkiye'yi Bugün Eğer 3-4 Kat Büyütmüşsek Bu Ortaya Koyduğumuz Hedeflerden...
- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşması GAZİANTEP - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.
- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşması GAZİANTEP - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, burada partililere hitaben bir konuşma yaptı.