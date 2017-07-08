Bakan Arslan," Türkiye-Ab İlişkileri Açısından Olumlu Gelişmeler Olacağına Eminim"

- Bakan Arslan," Türkiye-AB ilişkileri açısından olumlu gelişmeler olacağına eminim"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'u kabul etti



ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'un yaptığı ziyaretin ulaştırma anlamında en üst ziyaret olduğunu belirterek, "Türkiye-AB ilişkileri açısından olumlu gelişmeler olacağına eminim" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'u kabul etti. Görüşmelerde AB'deki son gelişmeler, Türkiye'deki uyum çalışmaları, mali iş birliğine yönelik hususlar ve ulaştırma alt sektörlerine yönelik çeşitli meseleleri ele alındı. Türkiye-AB ilişkilerinin üst düzeyde canlandırılması, karayolu ve demiryolu alanındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik hususlar, havacılık alanında devam eden Türkiye-AB hava taşımacılığı müzakereleri ve diğer bazı teknik meseleler masaya yatırıldı.

Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'un yaptığı ziyaretin ulaştırma anlamında en üst ziyaret olduğunun altını çizen Bakan Arslan, "Ulaştırma ilişkilerini en geniş kapsamlı ele alacağımız bir toplantı olacaktır. Türkiye olarak AB ile müzakereleri sürdüren bir devlet konumundayız. İçinde ulaştırma politikasının da olduğu bazı önemli fasıllar bazı nedenlerle askıya alınmış olsa da biz ulaştırma alnındaki teknik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 2008 ulusal mevzuat uyum çalışmaları neticesinde 9 kanuni düzenleme 28 ikincil düzenleme yaptık. 14 nolu ulaştırma faslı siyasi nedenlerle askıya alınmasına rağmen kanuni düzenlemelerde taahhütlerin gerçekleşme oranı yüzde 100 ve ikincil mevduatlarda da yüzde 80 oranında gerçekleştirme sağlamış durumdayız. Çalışmalarımız ulusal eylem çerçevesinde aralıksız şekilde sürdürülmektedir. 21 nolu müzakere faslı olan Türkiye-Avrupa ağları konusundaki teknik müzakereleri de 2011 yılında başarılı bir şekilde sonuçlandırmıştık. Ağ haritaları konusundaki çalışmaları komisyonla birlikte sürdürmekteyiz. Müzakere faslı teknik olarak kapatılmaya hazır durumdadır" diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkileri açısından olumlu gelişmeler olacağını kaydeden Bakan Arslan, "AB- Türkiye mali iş birliği içerisinde katılım öncesi mali yardım aracı 2007- 2013 yıllarında AB tarafından bakanlığımıza tahsis edilmiş bulunan 574 milyon avroluk hibe fonunun yüzde 99'u sözleşmeye bağlanmış, yüzde 71'i olan 410 milyon avroluk ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde 3 büyük demir yolu projesi; Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı, Köseköy-Gebze kesiminin inşaatı, Irmak- Karabük-Zonguldak demiryolu hattının rehabilitasyonu ve şu an devam eden Samsun demir yolu hattının modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yeni dönemde de proje çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bakanlığımıza 442 avro hibe fonu tahsis edilmiştir. Bunu yüzde 62'si 275 milyon avrosu çok önemsediğimiz Halkalı-Kapıkule demiryolu projesi için ayrılmıştır. Bugünkü görüşmelerimiz AB'deki son gelişmeleri ülkemizdeki uyum çalışmaları ve mali iş birliğine yönelik hususları ve ulaştırmanın alt sektörlerine yönelik çeşitli meseleleri ele alacağız. Türkiye AB üst düzeyde canlandırması karayolu ve demiryolu alanındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik hususları, havacılık alanında devam eden Türkiye-AB hava taşımacılığı müzakerelerini ve diğer bazı teknik meseleleri ele alacağız. Türkiye-AB ilişkileri açısından olumlu gelişmeler olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Bugünün AB ve Türkiye arasında ulaştırma acısından önemli bir gün olduğuna vurgu yapan Avrupa Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc da "Türkiye ye yapmış olduğum ilk ziyaret, Türklerin çalışma azmi beni çok etkiledi. Sabah ekonomi bakanı ile görüşme gerçekleştirdik. Anıtkabir'i ziyaret ettim. Öncelikle ulaştırma ile ilgili mesaj vermek istiyorum. Sayın Bakanı Brüksel'e davet etmek istiyorum. Siyasetçi olarak sağlam bağlantıların kurulacağına inanıyorum. Hava yolu, kara yolu ve yol güvenliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kilit konuların detayları olarak dijitalleşme daha verimli ulaşım hizmeti sunabilmek, demiryolu oldukça önemli konulardır. Havacılık alanı ile Türkiye-AB arasında havacılık anlaşması çok iyi ilerliyor" şeklinde konuştu.