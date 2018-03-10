Bakan Arslan: Terör Örgütünün İsminin Ne Olduğu Önemli Değil

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen odakların bazen direkt bazen de maşalar marifetiyle eyleme geçtiğini belirterek, "Terör örgütünün isminin ne olduğu önemli değil. Bir gün PKK olur, bir gün FETÖ olur, bir gün YPG olur, bir gün PYD olur, bir gün DHKPC olur. İsmi önemli değil" dedi.

Güç Birliği toplantısının 8'incisine katılmak üzere Van'a gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partililerle buluştu. Bakan Arslan burada yaptığı konuşmada, ülkedeki kardeşliği bozmak isteyenlerin olduğunu söyleyerek, "Her insana aynı derecede saygı, hoşgörü göstermek ve kardeş olduğumuzu unutturmadan bir arada yaşamak var. Ne yazık ki bu kardeşliğimizi bozmak isteyen, kardeşler olarak bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar var. Dün de, bugün de var, yarın da olacak; bundan hiç şüphe yok. Bazen direkt yapacaklar, bazen de maşalar marifetiyle yapacaklar. Bazen 15 Temmuz'da olduğu gibi hain terör örgütü ve onun elebaşı FETÖ ve yandaşları marifetiyle yapmaya çalışacaklar. Bazen de bugün olduğu gibi terör örgütü marifetiyle yapacaklar. Terör örgütünün isminin ne olduğu önemli değil. Bir gün PKK olur, bir gün FETÖ olur, bir gün YPG olur, bir gün PYD olur, bir gün DHKPC olur. İsmi önemli değil" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİ İSTEMİYORLAR'

"Neden Türkiye bu kadar hedefte, neden bu kadar Türkiye ile uğraşıyorlar, neden bu Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar, neden bu terör örgütlerini ve maşalarını kullanıyorlar?" diye sözlerine devam eden Bakan Arslan, şöyle dedi:

"Geçmişte de Türkiye Cumhuriyeti vardı, geçmişte de bu hainlere destek veren ve kullanan yapılar vardı. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu kadar hedefte değildi. Türkiye dış güçler tarafından bu kadar hedef alınmamıştı. Dış güçler onların isteklerine ve beklentilerine göre davranan bir Türkiye'ye ve bir yönetim anlayışına alışık olduğu için hep öyle devam etsin istediler. Ama ne zaman ki sizin güçlü desteğinizle AK Parti her gün büyüdü, güçlendi ve sadece kendi insanının değil, dünyadaki mazlumların ve mağdurların menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davrandı. İşte kıyamet orada koptu. Çünkü baktılar ki geçmişte onların menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranan bir Türkiye ve bölge varken, şimdi tam tersine kendi insanının, memleketinin hakkını öncelikleyen, komşularındaki dost ve akrabalarının menfaatini öncelikleyen, dünyadaki Müslümanların menfaatini öncelikleyen bir Recep Tayyip Erdoğan var. İşte o zaman dediler ki Türkiye güçlenmemeli."

Bakan Arslan konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Van