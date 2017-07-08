Bakan Arslan: Sektörde Yaklaşık 30 Bin Kişi Istihdam Edildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bu yıl harp okullarına 5 bin 300 öğrenci alacaklarını belirterek, "Son 4 yılın ortalamasının tam 4 katı kadar harp okullarımıza müracaatın olduğunu iftiharla söylemek isterim." dedi.



Selah Tersanesinde Şehit Kıdemli Üsteğmen Ari·f Ekmekçi Lojistik Destek Gemi·si·'ni·n denize indirilme törenine katılan Işık, özellikle bu dönemde her gün önlerine yeni problemler çıktığını anlattı.



Bu durumun, Türkiye'nin caydırıcı gücü olan bir orduya ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Işık, bundan dolayı da TSK'nin caydırıcı gücünü arttırmak ve bölgede Türkiye'ye kimsenin yan gözle dahi bakmamasını temin etmek için çalıştıklarını dile getirdi.



Fikri Işık, bu çalışmaları 3 ayaklı sürdürdüklerini aktararak, "Birincisi, nitelikli insan kaynağı. Hangi teknolojiye sahip olursanız olun, ne kadar güçlü altyapınız olursa olsun eğer insan kaynağınız nitelikli değilse bir anlam ifade etmez. Bugün bunu aslında en geniş anlamda tecrübe ettiğimiz ülkeler var. Kaynakları, imkanları, hazır aldıkları pek çok silah sistemi var ancak, insan kaynağının yetersizliğinin ortaya koyduğu problemlerle baş etmekte zorlanıyorlar." diye konuştu.



Bakan Işık, şöyle devam etti:



"Bu yıl harp okullarımıza 5 bin 300 öğrenci alacağız. Son 4 yılın ortalamasının tam 4 katı kadar harp okullarımıza müracaatın olduğunu iftiharla söylemek isterim. Artık TSK'ya bu şerefli ocağın bir mensubu olmak için, geleceğin komutanı olmak için gençlerimizde çok daha fazla arzu ve istek var. Ayrıca, müracaat eden gençlerimizin mülakatlara gelme oranı yüzde 35'lerde yüzde 50'lere yükseldi."



Silahlı kuvvetlerin insan kaynağını geliştirmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Işık, "Özellikle Milli Savunma Üniversitemizin önümüzdeki süreçle ilgili çok yoğun ve kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü bilmenizi isterim" dedi.



Işık, Anadolu'nun tüm evlatlarına TSK'nın kapısının açık olduğunu anlatarak, insan kaynağının geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağı için hükümet olarak hiçbir fedakarlık ve harcamadan kaçınmadıklarının altını çizdi.



Güçlü altyapıya da önem verdiklerini dile getiren Işık, şunları kaydetti:



"TSK'nın altyapısı güçlü ancak daha da güçlendirmek, modernizasyonunu çok daha etkin yapmak ve çağın gereklerine göre oluşturmak için de gece gündüz çalışıyoruz. Ayrıca, modern bir savunma sanayi, çağın ihtiyaçlarına cevap veren, TSK'nın caydırıcı gücünü tepe noktasına taşıyacak, modern, yerli ve milli bir savunma sanayinin inşası için de çalışıyoruz. Savunma sanayinin geldiği nokta göğüs kabartıcıdır. Yüzde 24 olan yerlilik olanı yüzde 60'lı rakamları geçmiştir. Hedef, 2023'te savunma sanayindeki yerlilik oranının yüzde 80'e çıkarılması, bunun için büyük gayret gösteriyoruz."



Sadece inşa ile yetinmediklerini belirten Işık, inşadan daha kritik olan işletim sistemlerinin yerli ve milli olması için de gayret gösterdiklerini belirten Işık, "Eğer bu çağda, teknolojinin geldiği bu noktada işletim sistemi, yazılımlar, güvenlik kodları sizin değilse o gemi barışta sizindir. Tüm yükünü siz çekersiniz ancak Allah korusun bir savaş durumunda o gemi, kaynak kodları kiminse, işletim sistemini kim yazdıysa onun kontrolündedir." değerlendirmesini yaptı.



Işık, "Bu bilinçle, kendi işletim sistemimiz hamdolsun şu anda tüm gemilerimizde kullanılmaya başlandı. Yazılım ve güvenlik kodlarımızı yerlileştirmek için yoğun çalışma sürdürüyoruz. Bu çalışmaları ısrarla sürdüreceğiz." dedi.



"Yaklaşık 500 bin kişi gemi inşa sektöründe geçimini sağlıyor"



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da son 15 yılda gemi inşa sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.



Bu alanda önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Arslan, gemi inşa sektöründe son 14 yılda yaklaşık 3 milyar dolar yatırım yapıldığını ve bu alanda 2,5 milyar dolara yakın yıllık ekonomik büyüklüğe erişildiğini aktardı.



Arslan, tersane kiralama sürelerini 49 yıla çıkarmanın yanı sıra imar probleminin çözülmesi ve irtifak hakkı tesisiyle birlikte sektöre yaklaşık 6 milyar liralık kredibilite kazandırdıklarını belirterek, böylece gemi inşa sektöründe yılda 700 bin ton çelik işleme kapasitesine ulaşıldığı bilgisini verdi.



Sektörde yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiğini dile getiren Arslan, sözlerini, "Diğer iş kollarıyla birlikte 90 bin kişiye istihdam sağlanmakta ve bir anlamda yaklaşık 500 bin kişinin geçimi bu sektörden sağlanmakta. Gemi inşa sektöründe geldiğimiz seviye herkesin malumu. Aynı şekilde yat imalatında da dünya 3.'sü olmuş bir ülke durumundayız." diye tamamladı.