Bakan Arslan, şehit cenazesine katılmak üzere Erzurum'a geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

"Terörden kaynaklı sıkıntı yaşamamak adına her nerede olursa olsun bataklığı kurutmak ve teröristlerle mücadele etmek adına Afrin'de bir mücadelemiz var"

ERZURUM - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Cumhuriyetinin komşu ülkede olan bir yangından kaynaklı evimizin yanmaması adına bir mücadelede olduğunu ifade ederek, "Terörden kaynaklı sıkıntı yaşamamak adına her nerede olursa olsun bataklığı kurutmak ve teröristlerle mücadele etmek adına Afrin'de bir mücadelemiz var" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Üsteğmen Ahmet Aktepe'nin cenaze törenine katılmak üzere Erzurum'a geldi. İlk olarak Erzurum Valiliğini ziyaret eden Bakan Arslan, Vali Seyfettin Azizoğlu'ndan brifing aldı.

Valilikte, Erzurumlu şehit Ahmet Aktepe'nin yakınlarına başsağlığında bulunan Arslan, terörle mücadelenin bataklığı kurutana kadar devam edeceğini kaydetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şöyle konuştu:

"Tabi ki bir mücadele var. Özellikle komşumuz da olan bir yangından kaynaklı evimizin yanmaması adına bir mücadelemiz var. Orada bataklık olduğu sürece orada teröristler olduğu sürece bu ülkemize sirayet ediyor bu ülkemize sıçrıyor. Geçmişte de bunun sıkıntısını yaşadık. Bugün de yaşayabiliyoruz. Terörden kaynaklı sıkıntı yaşamamak adına her nerede olursa olsun bataklığı kurutmak ve teröristlerle mücadele etmek adına Afrin'de bir mücadelemiz var. Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Başbakanımızla birlikte geçtiğimiz Pazar günü Hatay'da, Kilis'te idik. İsteğimiz komşumuzdaki, komşularımızın huzur bulabilmesi, özgürlüklerine kavuşabilmeleri. Dünya bunu anlamak istemese de bunu biliyor. Hakkaniyetle değerlendirenler biliyor ki sivil vatandaşların zarar görmemesi için terörle mücadele için orada. Ülkemiz insanı şehadet şerbeti içmeye her zaman hazır. Gelecek nesle daha iyi vatan bırakabilmek için mücadelemiz her zaman sürecek. Nene hatunların olduğu Erzurum'da o büyüklerimizden aldığımız dersle çocuklarımız annesiz büyür vatansız büyüyemez fikriyle ecdadımızın dün de bugün de sürdürdüğü mücadeleyi sürdürüyoruz. Piyade Teğmenimiz Ahmet Aktepe o yolda şehadet şerbetini içti. Yakınlarına, Türk halkımızın başı sağ olsun"