Bakan Arslan: "PTT sektörde dünyanın söz sahibi kurumları arasına girdi"

ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "PTT'nin bugün bankacılık hizmeti verdiği bin 792 yerleşim yerinde PTT Bank dışında herhangi bir banka veya finans kuruluşu yok. Bundan 15 yıl önce 7 kuruluşun 11 işlemini yapan PTT'den, bugün 396 kurum kuruluşun 552 ayrı işlemini yapan ve aylık yaklaşık 95 milyon işlem yapan bir PTT karşımızda" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Hong Konglu taşımacılık firması PAL Express'in yüzde 15 hissesinin PTT'ye devrine ilişkin yapılan sözleşmenin imza töreni gerçekleştirildi. Sözleşme çerçevesinde konuşan Bakan Arslan, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından Posta ve Telgraf Teşkilatının bu vesileyle dünya markası olma yolunda attığı bir adıma daha şahitlik ettiklerini dile getirdi. PTT'nin kurulduğu günden bu yana köhne değil sürekli atılım içerisinde, dünya çapında söz sahibi olmak adına adımlar atan bir kurum olduğunu ifade eden Arslan, "PTT son dönemde hizmet ağını geliştirerek, birbirinden önemli projelerle kendini bu alanda da göstermiş durumda. İnternet ve teknolojinin tüm dünyayı etkisine alıp değiştirmesiyle, bu değişimin en fazla etkilendiği sektörlerin başında posta sektörü geliyor. PTT de bu değişimden ziyadesiyle faydalanmak ve değişimin öncüsü olmak adına önemli adımlar atıyor. bu noktada inovasyonu, teknolojiyi ve ülkeler arası iş birliklerini arttırarak, posta hizmetlerini çeşitlendirerek klasik yaklaşımları terk ederek sektörde dünyanın söz sahibi kurumları arasına girmiş durumda. Kendini, fiziki mekanları ve hizmet anlayışını yenileme 177 yıllık tarihi geleneğinden aldığı güçle bir dünya markası olma yolunda önemli mesafeler kat etti" şeklinde konuştu.

"e-ticaret PTT'nin haklılığını ortaya koydu"

Bugün Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde hatta büyük köylerinde acenteleri ile birlikte 4 bin 602 noktada PTT iş yerleri ve 2 bin 252 noktada PTT matikler olduğu bilgisini veren Arslan, "PTT, hizmeti ülkenin her yerine, en ücra noktasında dahi vatandaşın ayağına götürüyor. 2002 öncesi ülkemizde yaşanan krizlerle özellikle ilçelerde, kasabalarda gerek bankacılık gerekse finans hizmeti veren kuruluşlar tek tek kapandı. Buralarda vatandaşın hizmet ihtiyacını karşılamak adına ciddi açıklar oluştu. Bu açıkları kapatmak adına 2004 yılında PTT'ye bankacılık hizmeti yapma sorumluluğu verdiğimiz andan itibaren, yerleşim yerlerinde PTT bu hizmeti gördü. PTT'nin bugün bankacılık hizmeti verdiği bin 792 yerleşim yerinde PTT Bank dışında herhangi bir banka veya finans kuruluşu yok. Nitekim başka bankalarının ATM'lerinin olmadığı 175 yerleşim yerinde de sadece PTT matiklerle hizmet veriliyor. Diğer yandan online işlem yaparak da vatandaşımızın yanında oluyoruz" diye konuştu.

"Bundan 15 yıl önce 7 kuruluşun 11 işlemini yapan PTT'den, bugün 396 kurum kuruluşun 552 ayrı işlemini yapan ve aylık yaklaşık 95 milyon işlem yapan bir PTT karşımızda" diyen Arslan, PTT'nin geleceği çok iyi okuyan bir kurum olduğuna değinen Arslan, küresel ekonominin en önemli parçalarından biri olan e-ticaret alt yapısına da çok ciddi önem verildiğini kaydetti. Arslan, "E-ticaretin geldiği nokta PTT'nin haklılığını ortaya çıkardı" ifadelerinde bulundu.

Haberleşme ve nakliye, taşımacılık alt yapısının geliştirilmesinin önemine de değinen Arslan, "Çin e-ticaret araştırma merkezi tarafından yayımlanan raporda 2015 yılında milyarlarca dolarlık e-ticaret hacmi yakalayan Çin bu sayede 2 buçuk milyondan fazla kişi doğrudan e-ticaret sektöründe istihdam edilmiş. Yani e-ticaret alanında büyümek istiyorsanız, ulusal ve uluslararası anlamda ürünü en hızlı ve güvenli şekilde alıcısına ulaştırmak gerek. PTT son yıllarda geleceği çok iyi okuyan bir kurumumuz. 6 yıl önce PTT AVM'yi kurduk, bununla beraber alt yapıyı oluşturduk. E-ticaretin en önemli halkası olan nakliye kısmına da çok önem verdik. THY ile dünyadaki yaygın hizmet ağını arkasına alacak şekilde iş birliği yapıp, geçen yıl Hong Kong taşımacılık satış acenteliği sözleşmesi imzalanmıştı. Bu hizmet sayesinde 2016-2017 yıllarında toplam 4 milyon 831 bin 729 kilogram gönderinin ülkemize kabulü veya üçüncü ülkelere transit geçişi sağlanmış oldu. Sadece bu sektörde toplamda 133 milyon 839 bin 884 liralık ciro elde edildi. 14 milyonun üzerinde de kar elde edildi. PTT, 67 ülke arasında 7'nci sıraya yükseldi. Bugün bu ortaklık ile bir adım daha öteye taşıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı sözleşme imzalandı.