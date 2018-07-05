Bakan Arslan: Meclis Yasama Olarak Çok Daha Aktif Olacak

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Hem ülkemiz hem de dünyada hamilik yaptığımız mazlumlar ve mağdurlar için yeni yönetim sistemi çok çok önemli. Meclis, bu dönem yasama olarak çok daha aktif olacak" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Meclis'te milletvekili kaydını yaptırdı. Arslan, kayıt sonrası basın mensupları ile Meclis personeline Kars kaşarı ve lavaş ikram etti. Seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Bakan Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı, devlet başkanı olması hasebiyle öncelikle kendilerine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Zira yeni yönetim şekli itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve kuracakları hükümet, bugünden sonra yürütme tarafında tek başlılık çerçevesinde çok daha hızlı, seri hareket edebilecek ve uygulamaları yapabilecek. Hem ülkemiz hem de dünyada hamilik yaptığımız mazlumlar ve mağdurlar için yeni yönetim sistemi çok çok önemli. Çok güçlü bir şekilde ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destek ve dünyaya verdikleri mesaj nedeniyle milletimize teşekkür ediyoruz. Meclis, bu dönem yasama olarak çok daha aktif olacak. Yasa tekliflerini kendileri hazırlayıp, kendileri onaylayacakları için milletvekillerinin pozisyonu çok daha önemli olacak" diye konuştu.

- Ankara