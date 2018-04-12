Bakan Arslan: "Kktc Karayolları Master Planı İçin 70 Milyon Ödenek Ayırdık"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, " KKTC Karayolu Master Planı kapsamında 2012-2020 yılları arasında 255 kilometre bölünmüş yol, 145 kilometre tek yol olmak üzere yaklaşık 400 kilometre yol yapmayı hedeflemiş durumdayız. KKTC Master Planı için 2018 yılında 70 milyon ödenek ayırmış durumdayız" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, göreve yeni atanan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Alkan ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Mevkidaşını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Arslan, Türkiye'nin KKTC'nin geleceğe güvenle bakmasına ve ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyinin artmasına önem verdiğini kaydetti. KKTC ile olan ilişkilerin diğer ülkelerle olan ilişkilerden farklı bir boyutta olduğunu ifade eden Arslan, "KKTC ile köklü ve güzel ilişkilerimiz var, Türkiye bugün de, gelecekte de kararlı duruşunu ve desteğini devam ettirecektir. KKTC Karayolu Master Planı kapsamında 2012-2020 yılları arasında 255 kilometre bölünmüş yol, 145 kilometre tek yol olmak üzere yaklaşık 400 kilometre yol yapmayı hedeflemiş durumdayız. KKTC Master Planı için 2018 yılında 70 milyon ödenek ayırmış durumdayız" şeklinde konuştu.

2018 yılı itibariyle KKTC'de dört yol yapımı ile bir onarım ve üst yapı ihalesinin yürütüldüğünü anımsatan Arslan, toplam proje bedelinin 396 milyon lira olup, 122 milyon liralık kısmının harcandığını kaydetti. Arslan, 2020 yılına kadar 68 kilometre bölünmüş, 14 kilometre tali yol yapılarak yaklaşık 274 milyon TL yatırım yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Arslan, "Haberleşme alanında da birçok projeye imza atıyoruz. e-Devlet projesinde toplam fiziki gerçekleşme oranı yüzde 40 seviyesindedir. Gümrük Bilgi Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi, KKTC Kamu Ortak Veri Merkezi kurulumu ve e-Devlet Kapısı gibi projelere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Ulaştırmanın alt sektörleri itibariyle de haberleşme konularında KKTC ile birlikte çalışmaya ve kardeşlerimize destek vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Arslan, mevkidaşı ile birlikte başta karayolları olmak üzere, haberleşme, havacılık ve denizcilik de dahil bütün konuları müzakere edeceklerini söyledi.

"Türkiye'nin gelişmesini gururla takip ediyoruz"

Bakan Alkan ise, Türkiye'nin gelişmesini gururla takip ettiklerini dile getirerek, bu ciddi gelişmenin en önemli kilometre taşlarından birinin de bakanlığın gösterdiği çağdaş ve modern çalışmalar olduğunu ifade etti. Bakanlığın bilgi birikiminden yararlanmak istediklerini aktaran Alkan, "Önümüzdeki dönemde de KKTC'de yarım kalan ekonomik gelişme projelerini daha ileriye taşıyacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Alkan, mevkidaşına Piri Reis'in Kıbrıs haritasını hediye etti. - ANKARA