Bakan Arslan Kilis'e Geliyor
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın 16 Eylül Cumartesi günü Kilis’e geleceğini söyledi.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın 16 Eylül Cumartesi günü Kilis'e geleceğini söyledi.
Başkan Kara, Geçen hafta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Bakan Arslan'ı ilimize davet etmiştik. Bu davete icabet eden Bakanımız 16 Eylül Cumartesi günü ilimize teşrif edeceklerdir. Kendileri ile Kilis'imizin karayolları ve ulaşımı ile ilgili talep ve isteklerimizi görüşeceğiz" dedi. - KİLİS