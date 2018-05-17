Bakan Arslan: "Kgm'ye 640 Personel Alacağız"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) 640 personel alım süreci, bu yılın ikinci yarısında başlayacak" dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) alınacak 640 teknik personele ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Arslan, Genel Müdürlüğün kış şartlarıyla mücadelesi kapsamında iş makinesi parkını güçlendirdiklerini belirtti. Son yıllarda kış şartlarındaki mücadelede Genel Müdürlüğün daha başarılı hizmet verdiğini ifade eden Arslan, herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için de yolları sürekli açık tuttuğunu kaydetti.

Arslan, Genel Müdürlüğe bin 280 kişilik bir ihtiyaçla yola çıktıklarını anlatarak, geçen yıl 640 kişinin işe başlatılmasının ardından ikinci 640 kişiyi daha alacaklarını açıkladığını anımsattı.

Hükümet olarak gerekli görüşmeyi yaptıklarını ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ile de görüştüğünü dile getiren Arslan, "Bu sene ikinci yarıda 640 teknik personeli bünyemize katmaklı ilgili süreci başlatacağız. Sene bitmeden bunları, kadromuza katacağız ki önümüzdeki kış sezonuna yani 2018-2019 kış sezonuna yeni parkımıza katacağız iş makinelerine de uygun bir şekilde teknik kadromuzu güçlendirmiş olalım" seklinde konuştu. - KARS