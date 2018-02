Bakan Arslan İspanya'da İmza Törenine Katıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen GSMA Mobile World Congress 2018'de gerçekleştirilen Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Open Networking Foundation (ONF) arasındaki protokol imza törenine katıldı.

GSMA Dünya Mobil Kongresinde konuşan Bakan Arslan, Türkiye açısından büyük faydalar sağlayacağına inandıkları bir projenin ilk adımını atmak üzere bir araya gelindiğini belirtti. Türkiye'den Türk Telekom'un da 15 ortak üyesinden birisi olduğunu, toplamda 140'dan fazla operatör ve üretici üyeye sahip olan bir mekanizmayla, bugün imzalanacak Mutabakat Bildirisi ile ortaklık sürecini başlatacaklarını söyleyen Arslan, "Mutabakat Bildirisi ile yeni nesil teknolojilerin, Evrensel Hizmet kapsamında kurduğumuz mobil haberleşme altyapılarında yerli ve milli katkıları da kapsayacak şekilde geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi. Dünyada bu teknolojileri ilk kez sahada test ederek, geliştiren öncü ülkelerden biri olunacağını ifade eden Bakan Arslan, özellikle 5G'ye, nesnelerin internetine ve dijital geleceğe son sürat ilerlerken, Türkiye olarak bu ve bunun gibi adımlarla yarışta ön plana çıkılacağını söyledi.

Bakan Arslan, "Bu çalışmada, ONF tarafından açık kaynaklı, Şebeke Fonksiyonu Sanallaştırma ve Yazılım Tanımlı Şebeke Teknolojileri kullanılarak geliştirilen bir ürünü test etmiş olacağız" diye konuştu.

Türkiye'de ilk testleri yapılacak M-CORD ve ProgRAN teknolojilerini de kapsayacak 5G ile binlerce kilometre uzaktan dahi hassas ameliyatların ve endüstriyel üretim uygulamalarının geliştirilmesinin önünün açılacağını dile getiren Arslan, "Yapılacak saha çalışması ve 5G yeteneklerini keşfetmek için açık kaynaklı proje ürünlerinin test edilmesinde Bakanlık olarak etkin işbirliği sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu. Ardından Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ile ONF İcra Direktörü Guru Parulkar tarafından Mutabakat Zaptı imzalandı.

"Türk Telekom ülkemiz açısından çok stratejik bir kurum"

GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında Türk Telekom iştiraki Argela'nın ABD'deki şirketi Netsia'nın standını ziyaret eden Bakan Arslan, burada kendisine yöneltilen soruları cevapladı. CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun Türk Telekom'a devlet tarafından el konulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine Bakan Arslan, şöyle konuştu: "Bu konu hep konuşuldu, hep konuşuluyor. Sebep şu, gerek sektörün büyümesine bağlı olarak GSM operatörlerimizin sadece Türkiye'de sınırlı kalmayıp bütün dünyada etkili hale gelmesi, gerekse Türk Telekom ana şirket ve iştirakleri olan şirketlerin marifetiyle geliştirdikleri sistemler çerçevesinde dünyada söz sahibi olması. GSM operatörlerimizin bu başarısı bizi gururlandırıyor. Kaldı ki, Türk Telekom ülkemiz açısından dün de bugün de çok stratejik bir kurum. Bunu sektörün içindekiler zaten biliyordu ancak vatandaşımız da 15 Temmuz hain darbe girişiminde buna çok net şahit oldu.

"Televizyonların, radyoların görevlerini ifa etmesi, vatandaşı doğru bilgilendirmesi ne kadar önemliyse, telefon sistemlerinin kesintisiz çalışması o kadar önemliydi. Bütün bu sistemlere altyapı hizmeti veren Türk Telekom'un bu görevini ifa etmesi hepsinden önemliydi. Türk Telekom bu görevini 15 Temmuz'da ziyadesiyle ifa etti, onun da ötesinde İstanbul Acıbadem'de, hainlerin Telekom'un santraline yapmak istediği saldırıda şehitler verdik."

Yöneltilen iddialar kapsamında, Türk Telekom'un özelleştirme anından itibaren hep bu eleştirilerin yapıldığını anımsatan Arslan, Türk Telekom'un altyapısının her zaman devletin olduğunu, şirketin ve şirketin yeni hissedarlarının bunu işletmekle ilgili bir imtiyaz aldığını hatırlattı."

"Oger Telekom 10-11 yıldır ödediği paranın daha faizini almış durumda değil"

Türk Telekom'un imtiyaz hakkı devri çerçevesinde alması gereken paranın tamamını Oger Telekom'dan aldığını bildiren Arslan, Oger Telekom'un ödemesi gereken paranın tamamını nakit olarak ödediğini, Türk Telekom'un imtiyaz hakkı devri çerçevesinde alması gereken paranın tamamının 2006 yılında ödendiğini, bunun çok net bilinmesi gerektiğini söyledi.

Oger Telekom'un daha sonraki süreçlerde, bugüne kadar temettüden aldığı paranın tamamının Türk Telekom'a ödediği paraya karşılık gelmediğinin altını çizen Arslan, "10-11 yıldır, ödediği paranın daha faizini almış durumda değil, bize ödediği para adar temettüden para aldı ancak o günden bugüne alması gereken faizi düşünürseniz, bundan sonraki yıllarda elde edeceği gelir çerçevesinde bunu karşılamış olacak. Otaş dediğimiz yüzde 55 hisseye sahip olan Oger Grubu, gidip bankalardan kredi aldı, o kredi karşılığında da kendi sahip olduğu yüzde 55 hisseleri teminat gösterdi. Alınan bu para Türk Telekom'un borcu değil, Türk Telekom'un taahhüt altına girdiği bir borç değil. Bugüne krediyi ödemekten yana sıkıntı yaşadığı doğru ancak bu problem Türk Telekom'un değil, Oger Telekom'un ya da Otaş'ın problemi. Tüm bunlara rağmen Türk Telekom başarılı şekilde büyümesini devam ettiriyor, ülkemizin büyümesine paralel olarak şirket olarak büyüyor, yatırım yapıyor, dünya çapında söz sahibi olabilecek işbirliklerini yapıyorlar."

"Türk Telekom'un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok"

Türk Telekom'un karlılığının makyajlandığı, temettü dağıtmamasının makyajlandığı yönündeki açıklamalara da değinen Arslan, konuşmasını şöyle devam etti: "Herkes biliyor ki, Türk Telekom Borsa'da kote olan şirket. Türk Telekom'un bütün iş ve işlemleri bütün finansal yapısı, ilgili uzmanların rahatlıkla eriştiği durumda. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi gizli, saklı yapmıyor, yapma şansı da yok. Türk Telekom özellikle uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından denetleniyor, Sermape Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından denetleniyor, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) olan bildirimlerini de yapıyor. Dolayısıyla Türk Telekom'un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok. Kusura bakmasınlar, 'Makyajlama ile faklı işlemler yapılıyor.' diyenler aslında biz farklı işlem yaptığımız için değil, Türkiye'nin göz bebeği olan Türk Telekom'un büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenler ve bilgileri karıştırarak, yalan yanlış bilgi ile kamuoyunun kafasını karıştırmak isteyenlerin yaptığı bir işlem. Bağımsız Denetim Kurulu'nun geçen yıl daha uzun olarak yazdığı raporu arkadaşlar ya bilerek, ya da bilmeyerek sanki olumsuz rapormuş gibi kamuoyuna lanse etmek istediler ama uzmanları bu raporu izlediğinde raporun olumlu olduğunu görüyor, nitekim dün de bağımsız denetim kurulu bu yönde bir açıklama yaptı."

"Vatandaş kurulan senaryolara inanmadı"

Temettü konusuna da değinen Arslan, "Yönetim Kurulu'nun aldığı karar çerçevesinde bu sene ciddi bir karlılık olmasına rağmen temettü dağıtılmadı. Deniyor ki, 'Temettü dağıtılırsa, bu temettüden kaynaklı bankaların borcu ödenir. Benim derdim Otaş'ın borcunu ödeyip ödemediği değil, benim derdimbankaların o borcu alıp almadığı değil. Benim derdim, bizim için önemli olan Türk Telekom'un büyüyerek, gelişerek ileriye yürümesi. Alınan kararın sebebi, şirket yeni girişimlerde bulunuyor, şirket ülkenin büyüme stratejisi, 2020'de Türkiye'nin 5G uygulamasında özellikle dünyaya öncülük etmesi konusunda Türk Telekom'un atması gereken adımlar, yapması gereken yatırımlar var. Bu anlamda sermayesini büyütme ihtiyacı var. Geleceğe daha sağlam yürümesini sağlayacak bir adım atacak. Bu otaş için de, bankalar için de önemli. Bankalardabiliyor ki bir senelik temettü ödemesi değil, büyüyen şirketin hisselerinin piyasadaki değerinin daha fazla olması, onların da kredilerinin geri dönüşü anlamında sıkıntı yaşamaması anlamına geliyor. Bu anlamda bankalarla da her türlü çalışmayı yapıyoruz, Bakanlığımız hakemliğinde iş ve işlemler yürüyor. Kusura bakmasınlar, kurum geliştikçe, büyüdükçe, buradan medet umanlar, istediği sonucu alamayınca, bilgileri çarpıtarak, karıştırarak sanki Telekom'da sıkıntı var, sanki Bakanlık bu işe sahip çıkmıyor, birileri sanki burada yangından mal kaçırır gibi birşeyler kaçırmaya çalışıyor algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Onlardan istirhamım, herhangi bir işin uzmanı olmayabilirler, bu işi bilmiyor olabilirler, doğru uzmanlara inceletip, doğru sonuçlara ulaşması, burada bir sıkıntı yok. Vatandaşımız 15 yıldır yalan ve yanlış bilgiler üzerine kurulan senaryolara inanmadı, bundan sonra da inanmayacak" diye konuştu.

Ziyaret esnasında Türk Telekom'un, yerli teknoloji vizyonundan hareketle geliştirdiği dijital klavyesi Tambu'nun beş milyon indirilme sayısına ulaşılması Bakan Ahmet Arslan'ın katılımı ile GSMA'de pasta keserek kutlandı.

"En büyük hedef 5G'ye 2020'de geçen bir ülke olmak"

Bakan Arslan, İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018'de Argela, Komtel, Huawei, Nokia ve ZTE stantlarını ziyaret ederek, 5G teknolojisi ve akıllı ulaşım sistemleri hakkında bilgi aldı. Önlerindeki en büyük hedefin 5G'ye 2020'de geçen bir ülke olmak olduğunu dile getiren Arslan, "Ancak bununla yetinmeyin standartların belirlenmesi dahil bu işin öncüsü olmak. Onun için her platformda bir araya geliyoruz. Bu konuda herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkürün birincisi ve esas hak edicisi ülkenin kalkınmasına, gelişmesine olan inançları çerçevesinde her platformda bize destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım ve kabinedeki arkadaşlarımızın, sektöre her türlü desteği veriyor olmaları ve geçmişte bu sektörün öncülüğünü yapmış olmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Bakan Arslan imza töreni

Bakan Arslan'ın konuşması

Bakan Arslan'ın fuar stantlarını gezmesi

Argela'da pasta kesmesi

Soru cevap Türk Telekom hakkındaki iddalara yanıt verdi.

Bakan Arslan'ın yemekte açıklama yapması

Detaylar - Barselona