Bakan Arslan Hatay'da

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu toprakların kolay bir şekilde bize vatan olarak bırakılmadığını ifade ederek, "Ecdat şehit olarak, şehit kanı ile sulayarak bıraktı" dedi.

Bakan Arslan, partisinin Antakya İlçe Kongresine katılmak üzere geldiği Hatay'da ilk olarak Hatay Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Arslan şeref defterini imzaladı. Bakan Arslan, Hatay Valiliğinde yaptığı ziyarette, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusunda şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Bu toprakların kolay bir şekilde bizlere vatan olarak bırakılmadığını ifade eden Bakan Arslan, "Güvenlik kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, ister içeride ister dışarıda bataklıkları kurutmak adına istikbalimiz ve istiklalimiz için mücadele ederken gözünü kırpmadan şehit olmaya giderken bize de düşen onlara her türlü desteği vermek ancak aynı zamanda bu ülkeyi mamur etmek imar etmek adına durmadan gece gündüz çalışmaktır. Arkadaşlar ile bu bilinçle hareket ediyoruz. Tekrar Mehmetçiğimizde, sınır ötesinde Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar, muvaffakiyetler dilerken, elbetteki şehitlerimiz oldu, yine olacaktır. Bu topraklar kolay bir şekilde bize vatan olarak bırakılmadı. Ecdat şehit olarak, şehit kanı ile sulayarak bıraktı. İnşallah bu vatanı sonsuza kadar, ilelebet yaşatmak adına da biz yine şehit olacağız. Yine şehit olmayı göze alacağız. O yüzden Mehmetçiğimizden şehit olanlar var, onların hepsine rahmet diliyoruz. Ailelerine, ülkemize, milletimize başsağlığı diliyoruz. Herkeza Özgür Suriye Ordusunda da yine Mehmetçikle kol kola orada çarpışırken şehit olanlar var. Onlara da rahmet diliyoruz" dedi.

Hassa Tüneli

Bakan Arslan, Hassa Tüneli'nin Ovit ve Zigana'dan sonra Türkiye'nin üçüncü en büyük çift tüplü iki gidiş iki geliş yolu olacağını kaydetti. Projenin Hatay'ın plakasına denk olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, "Bütün bu projelerin sıcak asfalt yapılması, bölünmüş yol yapılması, standartlarının yükseltilmesi çok çok önemli. Antakya'nın etrafı dağlarla çevrili, ovasının ne kadar verimli olduğunu biliyorsun ama hedef pazarlarına erişmesi de bir o kadara önemli. Dolayısıyla sadece Hassa ilçemizi, sadece Antakyamızı değil Kilis'i, Gaziantep'i, Osmaniye'yi hatta Gaziantep'in de daha doğusunu veya kuzeydoğusunu düşünürseniz bütün o güzergahtaki trafik hareketliliğini Hassa üzerinden Dörtyol'a oradan da deniz aşırı ülkelere erişebilmesi çok çok önemli idi. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızla da geldiğimizde o konuda talimatı aldık. Bir an önce bu projeyi hayata geçirin diye. Nitekim kilometrelik bir yol, Hatay plakasına denk. Bu yolun 19 bin 260 metrelik kısmı 4 tane tünelden oluşuyor. Üstelik iki geliş iki gidiş olarak düşünürseniz çift tüp 38 buçuk kilometre tünel yapmış olacağız bu güzergah üzerinde ve en uzunu 12 bin 400 metrelik bir tünel olacak ki, Ovit ve Zigana'dan sonra Türkiye'nin üçüncü en büyük çift tüplü iki gidiş iki geliş yolu olmuş olacak" diye konuştu.

Bakan Arslan'a AK Parti Hatay milletvkelleri Orhan Karasayar, Fevzi Şanverdi, Mehmet Öntürk, Hacı Bayram Türkoğlu ve AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler eşlik etti.

Ziyaretten sonra Bakan Arslan ve beraberindekiler AK Parti Antakya İlçe Başkanlığı kongresine geçti. - HATAY