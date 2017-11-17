Bakan Arslan: "Gelişen ve Büyüyen Türkiye'yi Daha da İleriye Taşıyacağız"
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanı inşaatında incelemede bulunarak, basın açıklamasında bulundu.
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni havalimanı inşaatında incelemede bulunarak, basın açıklamasında bulundu.