Bakan Arslan: DHMİ Artık Küresel Marka Olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, havayolunun "halkın yolu" olması için 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere herkesin yoğun mesai harcadığını ve bunun boşa gitmediğini ifade ederek, Türkiye'nin havacılıkta son yıllarda en çok büyüyen ülke olma özelliğini sürdürdüğünü söyledi.

"DHMİ'NİN DÜNYAYA AÇILMA VAKTİ GELDİ"

Türkiye'de havacılık sektörünün geliştirilmesinin ve büyütülmesinin kolay olmadığına işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Çok cesur adımlar atılması gerekiyordu. Bu kararların en büyüğü havacılığın serbestleştirilmesiydi. Arkasından yap-işlet-devret (YİD) uygulamaları geldi. Biz bunları yaparken tabii birileri de 'Devlet özelleşiyor', 'Devlet satılıyor' diye eleştiriler yapıyorlardı. Bugünlere gelmek elbette kolay olmadı ama cesaret ve kararlılıkla ülkenizin menfaatine olduğuna inandığınız adımları atarsanız, şüphesiz ki büyük başarılar ardından gelir. Yine havacılığımızı daha da büyütmek için bir dev adım daha attık ve İstanbul'a dünyanın en büyük havalimanını inşa ediyoruz. Bu kararımıza da gerek ülke içinden gerekse dışından birçok muhalif çıktı ve havalimanını inşa ettirmemek için ellerinden geleni yaptılar. Biz tereddüt dahi göstermeden yolumuza devam ettik ve kısa süre sonra havalimanımızı hizmete açacağız. İşte bu gelişmeler DHMİ Genel Müdürlüğü'nü de büyüttü ve artık dünyaya açılma zamanı geldi."

"REKABET KURUMU ÖNÜNÜ AŞTI"

Serbestleşme kararı ve ardından YİD modeli uygulamalarıyla özel sektöre imkan tanıdıklarını anımsatan Arslan, böylece DHMİ Genel Müdürlüğüne yeni rakipler oluştuğunu ve bu rekabetin kurumun da önünü açtığını dile getirdi.