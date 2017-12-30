Bakan Arslan'dan Yeni Yıl Mesajı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hat boylarında, ıssız yollarda, geçit vermez dağ başlarında gece-gündüz demeden bu ülkenin ulaşım kanallarını inşa etmek, kesintisiz iletişimini sağlamak için özveriyle çalışan çalışma arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyorum" dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakanlık personeline seslenen Arslan, "Değerli çalışma arkadaşlarım, 2017 yılı milletimizin geleceğine ışık tutacak, ülkemizi yarınlara taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiği ve böylece hayallerin gerçeğe dönüştüğü güzel bir yıl oldu. Dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un Etüt Proje çalışmaları başladı. İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında ilerleme yüzde 75 seviyelerine gelindi. Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nde delme işlemleri tamamlandı ve tek tüpten kontrollü geçişler başladı. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin derin sondaj çalışmaları devam ediyor. Kıtaları aşan projelerimizden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli atıldı. Ülkemizin deniz üzerine ikinci havalimanı olacak Rize Artvin Havalimanı'nın temeli atıldı. Ülkemizi dünyanın ticaret merkezi yapacak en önemli projelerinden biri olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi hizmet verildi. Bu dev projenin önemli bir tamamlayıcısı Kars Lojistik Merkezi'nin temeli atıldı. Sabuncubeli Tüneli'nde delme işlemleri tamamlandı, Yeni Zigana Tüneli'nin de temeli atıldı. E-devlet kapısı bu yıl onuncu yaşını kutladı. Yerli Baz istasyonu ULAK geliştirildi. Türksat 5A ve 5B'nin ihalesi yapıldı, yapım süreci başladı" açıklamasında bulundu.



2018 yılının da pek çok projenin hayata geçirileceği yoğun bir yıl olacağını ifade eden Arslan, "Tüm bu başarılarımız birlik ve beraberlik ruhundan güç alıp, her zaman ilk günkü heyecan ve özveri ile çalışarak gerçekleştirdiğini biliyor aynı azim ve çalışma şevkini bundan sonra da devam ettireceğimize canı gönülden inanıyorum. 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da bizim için, mevcut projeleri tamamlayacağımız ve yeni projeleri hayata geçireceğimiz yoğun bir yıl olacak. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi hizmet kalitemizi daima arttırarak; Türkiye'nin gelişimi, toplumun kalkınması ve cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.



Arslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Bu vesileyle, hat boylarında, ıssız yollarda, geçit vermez dağ başlarında gece-gündüz demeden bu ülkenin ulaşım kanallarını inşa etmek, kesintisiz iletişimini sağlamak için özveriyle çalışan çalışma arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyorum. 2018 yılının aziz milletimiz adına umutların çoğaldığı, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum." - ANKARA