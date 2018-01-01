Bakan Arslan'dan ATO'ya Ziyaret

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret etti.



Bakan Arslan, ATO'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Oda Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu, meclis, komisyon ve komite üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yoğun gündemi arasında ATO'ya zaman ayırdığı için Bakan Arslan'a teşekkür eden Baran, "Komite ve komisyonlarımızın gündeminde 2013 yılından bu yana dosyalarda yer alan konuları Sayın Bakanımıza ileterek gündeme taşıdık" dedi.



Baran, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Avrasya Tüneli, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi Türkiye'ye çağ atlatacak projelere imza attığını anlattı. Ankara'nın ulaşımını rahatlatan Keçiören Metrosu'ndan dolayı teşekkür eden Baran, "Siteler bölgesini de içine alacak havaalanı metrosu çok önemli. Bununla ilgili beklentilerimiz olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.



ATO'nun organ yapısı hakkında bilgi veren Baran, "Üyelerimizin gündeminde yer alan konu, sorun ve görüşler komite ve komisyonlara, oradan da meclise ve bizlere aktarılıyor" dedi.



Baran'ın konuşmasının ardından yönetim kurulu ve meclis üyeleri söz alarak, bakanlığın çalışma alanına giren sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Bakan Ahmet Arslan, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek notlar alıp, tek tek cevap verdi. Sektörel konuları ele almak üzere yeniden bir araya gelmeyi öneren Bakan Arslan, iş birliği içinde çalışmanın önemine işaret ederek, "Meselelere çözüm odaklı bakıyoruz. Çözüm ortağıyız. Birbirimizi çözüm ortağı olarak görürsek hedefe varırız" diye konuştu.



Ankara'daki metro çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Arslan, "Keçiören Metrosu hizmete açıldı. Şimdi AKM'yi gar üzerinden Kızılay'a uzatacak ihaleyi yaptık. İş fiilen başladı" dedi.



Metronun Keçiören Kuyubaşı'ndan havalimanına, oradan da Çubuk'a uzatılmasının gündemde olduğunu belirten Bakan Arslan, "İhtiyacı görecek şekilde projeyi yeniden revize edelim dedik. Bunun yanında bir şey daha gündeme geldi. Siteler'i de bağlayacak bir raylı sistem olabilir mi? Her iki projeyi de çalışıyoruz ama burada bir önceliklendirme yapmamız lazım" diye konuştu. Bakan Arslan, birkaç alternatif üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, yönetim kurulu üyeleri Murat Ülkü Karakuş, Hakan Tarhan, Musa Beşparmak, Selahattin Karaoğlan ve Ziya Kemal Gazioğlu ile meclis üyeleri katıldı. - ANKARA