Bakan Arslan'dan "23 Nisan" Mesajı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "23 Nisan 1920, Türk milletinin yeniden dirilişinin, silkinişinin ve şahlanışının timsalidir." ifadesini kullandı.

Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli iradenin temsilcilerinin oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920'nin, Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren yolun başlangıcı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisi olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, Türk milletinin yeniden dirilişinin, silkinişinin ve şahlanışının timsalidir. Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılında, milli egemenliğimizin ilan edildiği 23 Nisan tarihini, çocuklara bayram olarak armağan etmiştir ve bilindiği gibi bu bayram dünyadaki ilk çocuk bayramıdır. Ulusumuzun en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Ulusun, egemenliğini kendi eline aldığı bu mutlu günde, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma iradesi içinde görmenin gurur ve huzuru içindeyiz. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, onların bu bilinçli çabalarıyla dünya devletleri arasında hak ettiği seçkin yeri alacaktır."